布拉格驚魂！蕭美琴出訪險遭「人肉炸彈」式撞車 中共間諜記者身分曝

國際中心／程正邦報導

捷克公廣媒體iROZHLAS報導蕭美琴訪捷克遭中國逼車衝撞，引起全球關注。（圖／翻攝自iROZHLAS官網）

2024年初，副總統蕭美琴低調訪問捷克，這場深化台捷關係的破冰之旅，背後竟隱藏著一場險些演變成國際慘劇的暗殺陰謀。根據捷克軍事情報局（VZ）與當地媒體的最新披露，中國情報單位當時不僅全程監控蕭美琴，甚至計畫發動一場「示威性」的車禍衝擊。如今，這名潛伏在捷克多年、身披「官媒記者」外衣的中國間諜，終於在布拉格落網。

亡命追逐！外交官闖紅燈尾隨 密謀「製造車禍」

這場驚心動魄的諜對諜戲碼發生在 2024 年 3 月。據《捷克電台》（Czech Radio）與《布拉格日報》報導，蕭美琴當時應捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）之邀訪問布拉格。當蕭美琴的車隊從布拉格機場出發前往市中心時，捷克警方隨即發現一輛可疑車輛一路緊貼尾隨。

令人震驚的是，該車駕駛為了不跟丟蕭美琴的車隊，甚至在布拉格街頭公然連闖數個紅燈。警方攔截後發現，駕駛竟是中國駐捷克大使館武官處的一名外交官。捷克軍情局長巴托夫斯基（Petr Bartovský）表示，中方當時的行動已超越單純監控，甚至計畫製造一場「動力衝擊事件」（kinetic action），意即試圖以車輛碰撞的方式對受保護對象造成實質傷害。

捷克17日逮捕《光明日報》記者楊一鳴（左），指控他為中共政權從事非法間諜活動。圖為2024年楊一鳴採訪斯洛伐克總理顧問。（圖／翻攝自臉書＠Artur Bekmatov）

記者證當保護傘！《光明日報》記者楊一鳴身分曝光

隨著調查深入，捷克當局於 2026 年 1 月 18 日清晨採取行動，逮捕了一名長期為中國情報機構效力的關鍵人物。據捷克媒體《Denik N》報導，這名嫌犯正是中國官媒《光明日報》駐布拉格記者楊一鳴（Yang Yiming，音譯）。

楊一鳴在捷克工作多年，曾多次獲得捷克政府延長工作許可。他利用記者身分的便利性，長期穿梭於捷克與斯洛伐克政壇，藉由採訪名義蒐集政治人物的動向，特別是與台灣相關的往來細節。報導提到，楊一鳴甚至透過與當地媒體的「技術合作」，在捷克內部散播親中言論，以此作為掩護，實則為中共軍方情報體系服務。

首例新法起訴！捷克嚴懲「外國勢力非法活動」

這次逮捕行動被視為捷克反間諜史上的里程碑。捷克在 2025 年正式修訂刑法，將「為外國勢力從事未經授權活動」列為重罪。楊一鳴也因此成為該條款通過後，首位被以此罪名起訴的嫌疑人。根據新法，若罪名成立，他將面臨最高 5 年的監禁；若是在戰爭期間發生，刑期最高可達 15 年。

針對此事件，捷克參議員費雪（Pavel Fischer）痛批中國外交官與間諜的行為簡直「如同黑手黨」。而對跨國議會對華政策聯盟（IPAC）也發表聲明指出，這種針對民選副總統的攻擊計畫，若真的實施，無異於「國家恐怖主義」。

蕭美琴訪歐遭尾隨，捷克軍情局：中方原擬碰撞。(資料照)

台灣強硬回應：恐嚇無法孤立台灣

面對中國的越界威脅，副總統蕭美琴在社群媒體上轉發 IPAC 的聲明，堅定表示：「感謝全球議會成員對暴力與脅迫的團結發聲，台灣不會被恐嚇所孤立。」

這起「記者變間諜」的案件，再度引發歐洲各國對中國以「媒體合作」為名、行「滲透蒐時」之實的高度警惕。布拉格當局目前已進入刑事程序，雖然中國駐捷克大使館尚未正式回應，但這場發生在波西米亞街頭的諜報戰，已讓中捷關係降至冰點。

