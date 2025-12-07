布拉瑞揚舞團十週年鉅獻《一點點厲害》 展現新生代舞者原創能量
布拉瑞揚舞團（BDC）12月5日至12月7日在臺東就藝會，推出創團十周年製作《一點點厲害》，縣長饒慶鈴六日與觀眾一同見證新生代舞者在跟隨藝術總監布拉瑞揚?帕格勒法多年後，結合自身想法所完成具有高度原創性作品（見圖）。
布拉瑞揚表示和團員一起創作與成長，是舞團成立十週年最想報的戰功。本次製作名稱《一點點厲害》，實則暗藏每位舞者深厚能量全面爆發，BDC舞者高旻辰 aulu tjibulangan、陳忠仁 giljigiljaw tjaruzalum、孔柏元 Kwonduwa、王傑 Siyang Sawawan、張杰 Kaniw Panay、鬆呈祐 talai、張承軒 Kacaw Panay，將以個人創作者身份登場，端出各自的獨舞編作與手作分享，開啟專屬BDC「SOLO對決」舞台。這不僅是一場演出，更是對舞者累積多年舞台歷練與創作能量後，正式蛻變成獨當一面舞者的集體宣告。
縣長饒慶鈴提到，《一點點厲害》為布拉瑞揚舞團成立十週年代表作，展現六位舞者的個人創作能量與臺東土地的文化精神，是一段從臺東出發、走向世界的文化旅程，培養下一代的年輕編舞家。縣府長期支持培育布拉瑞揚舞團，此次演出是布拉瑞揚舞團與「原住民族樂舞藝術專業技術人員培育計畫」的合作成果之一，在於培育原住民族樂舞表演、舞台技術與藝術行政人才，透過專業培訓、實作與演出協力，厚植強化原住民藝術文化能量。
原民處指出，此次不僅聚焦舞者創作能量的綻放，也讓技術人員與行政協作團隊共同參與製作流程，從燈光、音響、舞監到行銷推廣，完整展現原民青年在表演藝術產業鏈上的多元可能。
培育計畫參與者除接受紮實的專業訓練，亦有機會進入專業團隊現場實作，如本次即有培訓中的藝術行政與技術人員在布拉瑞揚舞團工作現場中磨練經驗，讓文化發展與人才成長並行，為原住民族藝文發展注入持續動能。
今(7)日在臺東就藝會最後一場演出，歡迎民眾購票入場欣賞，票價新台幣700元，購票請洽；https://pse.is/893xja
