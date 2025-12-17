布朗大學人心惶惶！ 兇手在逃 FBI懸賞157萬緝凶

美國布朗大學槍擊案，警方公布最新監視器畫面，嫌犯做案前出現在校園，疑似在勘查現場。美國 FBI 除了加強在校園搜捕，也懸賞五萬美元(157萬台幣)緝凶。兇手仍然在逃，布朗大學師生 人心惶惶。

美國警方釋出布朗大學槍擊案嫌疑人的監視器畫面請民眾協尋，若找到將懸賞5萬元美金。（圖／達志影像美聯社）

美國布朗大學槍擊案調查有了新進展，警方公布最新監視器畫面顯示嫌犯在犯案前數小時曾出現在校園，疑似進行場勘。美國聯邦調查局（FBI）已加強校園搜捕力度，同時懸賞5萬美元（約157萬台幣）尋求線索協助緝凶。由於槍手仍然在逃，布朗大學師生感到恐懼不安，校方已暫停課程和考試，並加強校園安全措施以保護仍留在宿舍的學生。

廣告 廣告

普羅維登斯警察局長培瑞斯公布的新監視器影像中，可見一名身穿黑衣的男子在校園內徘徊走動。這名疑似布朗大學槍擊案嫌犯在犯案前幾小時就到附近進行場勘，疑似計畫犯案。培瑞斯表示，希望民眾協助辨識這名嫌犯，特別著重觀察其身體動作，包括移動手臂的方式以及整體的身體姿勢。

槍擊案發生在下午4點多，而監視器畫面是在下午2到3點拍攝的。經過處理後的影像更清楚展示了嫌犯的穿著，但由於男子在部分畫面中背著包包並戴著手套，而在其他畫面中又沒有這些特徵，使得嫌犯特徵難以確定。培瑞斯強調，警方正在嘗試確認嫌犯的年齡等相關資訊，但目前尚無法確定他是否為布朗大學的學生。

警方和FBI幹員持續在校園進行地毯式搜索，同時懸賞5萬美元，希望民眾提供有用線索。至今仍找不到兇手下落，布朗大學學生們感到極度恐懼。一位學生表示，決定提前返鄉，因為在這段令人焦慮的時期，希望能和家人待在一起。另一位學生提到，所有學生都已離開校園，考慮到嫌疑人仍在逃，現在沒有人感到安全。當地市長指出，事件發生後並未接獲任何具體威脅，但會保持高度警戒。布朗大學也宣布加強校園巡邏，並暫時取消所有課程和考試，以確保仍住在宿舍的學生安全。