布朗大學傳槍響多人中槍 警方持續搜索嫌犯

美國警方表示，位於美國東北部羅德島州的布朗大學(Brown University)校區13日傳出槍響，有多人中槍，校方則發布槍擊警告，敦促學生和職員尋求避難。

警方沒有立即發布關於受害者的傷勢與槍擊案的細節。

根據布朗大學緊急通知系統發布的警告，布朗大學一開始告訴學生和職員表示，一名嫌犯已遭到拘捕，但隨後表示並非如此，警方仍在搜索嫌犯。

這起槍擊案據報發生在槍擊事件發生在巴魯斯-霍利大樓附近，這是一座七層樓高的建築群，內設該大學的工程學院和物理系。根據大學網站的信息，該建築包含100多個實驗室、數十間教室和辦公室。

廣告 廣告

據報導，槍擊事件發生在巴魯斯-霍利(Barus & Holley)大樓附近，這座7層樓高的大樓是布朗大學工程學院和物理系的所在地。根據布朗大學官網，這座建築物擁有超過100個實驗室、數十間教室和辦公室。

美國總統川普(Donald Trump)13日下午稍晚表示，他已聽取了關於槍擊事件的簡報。

川普在社群媒體上寫道：「願上帝保佑受害者及其家屬！」

警方趕到現場後，學生被要求就地避險，民眾被告知避開這個區域。官員提醒，由於調查人員仍在努力釐清這起事件，目前的資訊仍屬初步資訊。

普羅維登斯(Providence)首席公共資訊官多斯雷斯(Kristy DosReis)表示，警方正在積極調查，並仍在從現場收集資訊。

布朗大學是一所私立大學，擁有約7,300名大學部學生和3,000多名研究生。13日是秋季學期期末考的第二天。