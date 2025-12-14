布朗大學期末考第二天爆槍擊 台灣博士生講述驚魂過程

2025年12月13日，美國布朗大學發生槍擊案，台裔博士生簡江恆受訪講述撤離過程。美聯社



美國常春藤盟校之一的布朗大學（Brown University）13日下午驚爆校園槍擊，已確認2死8傷，槍手仍在逃。台灣博士生簡江恆（Chiangheng Chien）接受美媒採訪，講述他與同學躲藏、撤離的經過。

布朗大學校方於當地時間13日下午4時22分（台灣14日凌晨5時22分）向師生發布手機警報，稱校園內有槍手，要求大家若能安全撤離就撤離，或者在室內尋找遮蔽，若非不得已切勿與槍手對抗。

槍擊發生於巴魯斯與霍利大樓（Barus and Holley building），是工程學院和物理系的主樓。這天是布朗大學期末考第二天，據校方表示，當天下午2點至5點該大樓內安排了多場考試，槍擊爆發之初很難說有多少人在這棟大樓裡。

在布朗大學攻讀博士學位的簡江恆告訴地方電視台WJAR，收到學校手機通報時，他正與另外3名同學在實驗室裡工作，他們關燈、鎖門，躲在桌子底下等待解除封鎖，大約躲了兩小時。當時他們還算放心，因為實驗室通常僅限持有鑰匙的人才能進入。

2025年12月13日，美國布朗大學發生槍擊案，大批警力到場。美聯社

簡江恆說，他和同學後來收到另一條校方通知，要求所有人撤離巴魯斯與霍利大樓，以便警方展開地毯式搜索、追捕槍手。

簡江恆等人決定開門，讓警方進來；警方對他們搜身，也搜索了他們的實驗室，確認無嫌疑後便放行，要他們立刻離開，當時現場的警察全都全副武裝。

學生們匆匆撤離大樓，來不及帶走個人物品，連外套都來不及拿。簡江恆的外套和筆記型電腦都留在實驗室，而當天晚間氣溫只有華氏37度（約攝氏2.8度）。簡江恆說，現場仍然很混亂，「我現在也不知道該去哪」，可能先去朋友家過夜再說吧。

據警方在下午6時半左右的第一場記者會上初步公布，目前僅掌握一名槍手行跡，嫌犯身穿黑衣，為男性，目前不清楚他如何進入大樓，但有追蹤到他逃離大樓後的方向，呼籲周邊居民留在家中，隨時留意外部狀況。

