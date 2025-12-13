布朗大學期末考驚傳槍擊案 釀至少2死8傷
（中央社普羅維登斯13日綜合外電報導）普羅維登斯市長表示，布朗大學在期末考第2天發生槍擊案，造成至少2死8傷，傷者目前情況危急但穩定。布朗大學已發布現場行凶槍手警報，並呼籲學生與教職員就地掩蔽。
美聯社報導，警方沒有立即公布受害人數、傷勢狀況或槍擊事件發生時的情況等細節。
根據布朗大學（Brown University）緊急通報系統發布的警示，校方起初告知學生與教職員嫌犯已被拘留，但隨後改口表示情況並非如此，警方仍在追捕1名或多名嫌犯。
選區包含布朗大學的普羅維登斯（Providence）市議員龔薩福（John Goncalves）表示：「我們仍在釐清事發狀況，目前只能提醒大家把門鎖好、提高警覺。身為布朗大學校友、也是真心關心布朗社群並代表這個地區的人，我感到萬分悲痛，向所有受影響的家庭與民眾致上最深切的關懷。」
通報指出，槍擊事件發生在貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley）附近。該7層樓建築設有布朗大學工程學院與物理系。根據校方官網，大樓內有100多間實驗室，以及數十間教室與辦公室。
事發當下，這棟大樓內正在舉行工程設計相關考試。
美國總統川普於當天下午稍晚表示，他已聽取有關這起槍擊事件的簡報。他在自家社群平台上表示：「願上帝保佑受害者和受害者家屬。」
執法人員和急救人員迅速趕至現場，當地新聞台WPRI報導，人行道上散落衣物與血跡。
警方趕赴現場處理時，校方呼籲學生就地掩蔽，並要求民眾避開該區。一名警官警告媒體在車內尋找掩護，因為現場仍屬危險狀態。
由於調查人員正在努力釐清案情，警方提醒，目前的消息都只是初步資訊。（編譯：陳昱婷）1141214
