布朗大學案嫌犯遭起底！48歲物理系校友 遇害MIT教授是同窗

美知名學府布朗大學日前發生槍擊案，兇嫌驚傳開槍輕生身亡，警方隨即披露其身分，是48歲的該校物理系校友，值得注意的是，布朗大學槍擊案不久，一名MIT教授在住處遭人射殺死亡，竟是他昔日同窗，警方正調查兩起案件關聯。

布朗大學槍擊案嫌犯在這處倉庫身亡，大批民眾18日聚集在外面關切。 （圖／美聯社）

美國《紐約郵報》報導，這名兇嫌是48歲葡萄牙裔男子瓦倫特（Claudio Neves Valente），曾就讀布朗大學物理系，現居美國邁阿密，他於18日在新罕布夏州塞勒姆（Salem）一處倉儲設施遭警方圍捕，開槍自戕身亡，警方並在現場發現一個背包及兩把槍械。

值得注意的是，報導指出，瓦倫特曾在葡萄牙里斯本，與遇害的麻省理工學院（MIT）教授洛雷羅（Nuno Loureiro）曾是同窗。洛雷羅15日在麻州價值140萬美元（約4400萬台幣）的豪宅遭人射殺身亡。消息人士透露，瓦倫特曾租用一輛灰色日產轎車，車型與洛雷羅案現場發現的車輛相同。

布朗大學槍擊案發生於13日，嫌犯闖入位於校園內的巴魯斯與霍利工程大樓（Barus & Holley Building）一間教室，朝學生開火，造成2名學生死亡、9人受傷，目前仍有6名傷者留院治療。

