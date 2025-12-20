布朗大學槍手曝光關鍵 靠目擊者報案、網友發文
布朗大學(Brown University)13日發生2死多傷校園槍擊案後，槍手身分為何連續數日沒有消息，引發輿論熱議。有線電視新聞網(CNN)19日報導，調查人員能夠鎖定槍手具體資料的重要線索來自租車公司一名目擊者報案，警方進一步追查更發現布朗槍擊兇嫌在麻省理工學院(MIT)核子科學教授洛萊羅(Nuno Loureiro)15日槍擊身亡案涉有重嫌。Reddit網友的一則發文也提供破案關鍵。
布朗大學校園槍擊案發第五天，執法機關發現洛萊羅在麻州布魯克萊恩(Brookline)家中遭槍擊死亡的案件，可能是同一名槍手所為。
聯邦調查局(FBI)先前表示，並無證據顯示案發地點相隔50哩的兩起槍擊案有任何關聯，不過租車紀錄卻讓調查人員找到重大線索，循線前往新罕布夏州塞勒姆(Salem)一座倉庫設施搜索。警方18日晚間表示，48歲兇嫌內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)陳屍倉庫。
內維斯·瓦倫特是葡萄牙籍，2000年代初期曾就讀布朗大學，在美國並無犯罪前科。羅德島州普羅維登斯(Providence)警察局長佩雷斯(Oscar Perez)對說，兇嫌是獨自犯案。
FBI特別探員多克斯(Ted Docks)18日晚間表示，洛萊羅跟內維斯·瓦倫特一樣是葡萄牙裔，同一時期曾在葡萄牙首都里斯本(Lisbon)上學。麻州聯邦檢察官莉亞‧富利(Leah Foley)18日晚間說，1995年至2000年間，洛萊羅跟瓦倫特在葡萄牙就讀相同學校。
學籍紀錄顯示，洛萊羅跟內維斯·瓦倫特1990年代都在葡萄牙就讀里斯本技術大學(Instituto Superior Técnico )。
執法官員對CNN說，調查人員研判內維斯·瓦倫特明確鎖定要對洛萊羅不利，但目前無法確定兩名遇害布朗學生是否也是被他鎖定的目標。
根據18日公布的法院紀錄，內維斯·瓦倫特在校園槍擊發生前數周，就曾多次出現於工學院所在的巴魯斯與霍利大樓(Barus & Holley building)。一名工友在宣誓證詞(affidavit)中說，與警方公布監視器畫面兇嫌穿著一樣的男子，從11月28日起戴著口罩出現在大樓至少兩次，現身時間都在下午3時至傍晚。
執法官員說，一名目擊者在租車公司看到與警方公布兇嫌身形類似的男子而報案，調查人員調閱租車公司辦公室監視器影像發現正是布朗兇嫌，連走路姿勢都一樣。
富利指出，調查人員研判，內維斯·瓦倫特在波士頓租車之後開到普羅維登斯。
根據宣誓證詞紀錄，調查人員在社群網站Reddit發現有網友留言說，一輛掛著佛羅里達州車牌、可能是出租車輛的灰色日產(Nissan)轎車，停車地點就在槍擊案發地點附近。發文網友「約翰」(John)接受警方詢問時說，槍擊發生前看到出現在這部車輛附近的男子，就是警方公布影片的兇嫌。
約翰對警方說，第一次遇到兇嫌是在巴魯斯與霍利大樓廁所，男子衣著在寒冬底下顯得格格不入，男子離開大樓之後走向日產轎車，繼續逗留大樓附近，每次遇到約翰都故意改變行走方向。約翰上前詢問男子為何逗留，男子反問「為什麼騷擾我？」
