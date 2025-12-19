布朗大學槍手靠「綠卡樂透」移民美國 川普下令抽籤全面暫停

美國布朗大學上週六（13日）發生校園槍擊案件，造成2人死亡、19人受傷，警方循線追查，18日在新罕布夏州一間倉庫尋獲嫌疑槍手瓦倫特，不過抵達時發現他已經自戕身亡。就在當局公布槍手身分後，川普政府立即宣布暫停「綠卡樂透」的抽籤制度，因為嫌犯就是以此方法入境美國並長期居住。

綜合外媒報導，48歲葡萄牙裔兇嫌瓦倫特，除了是布朗大學槍擊案的重大嫌疑人，也疑似涉入麻省理工學院一名物理教授的槍擊身亡案。瓦倫特過去曾持學生簽證在布朗大學就讀，並於2017年9月獲得永久居留權，而在警方正式公布嫌疑人身分後，川普立即指示國安部暫停綠卡抽籤計畫。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表示，在發現布朗大學槍擊案嫌疑人是透過多元化簽證抽籤計畫（DV-1）移民美國後，美國移民局已經被指示暫停該計畫。她於當地時間週四晚上在社群平台X發文指出，該名嫌犯是於2017年透過該管道入境美國並獲得綠卡，「這種罪大惡極的人根本不應該被允許進入美國」，因此根據總統川普指示，已立即要求相關單位暫停DV-1項目，以確保不再有國人因此受到傷害。

根據美國國務院網站的信息，每年最多有5萬5000名移民可透過多元化簽證計劃拿到綠卡，對象多是來自美國移民比例較低的國家。

