布朗大學槍手靠DV1簽證在美居留 美宣布全面中止「綠卡抽籤」

美國布朗大學校園槍擊案爆發5天後，警方週四（12/18）終於找到兇嫌並確認是來自葡萄牙的移民。美國國土安全部表示，該名槍手8年前靠「綠卡抽籤」方式取得赴美居留簽證，而美國總統川普已下令立刻中止此移民管道。

羅德島州和波士頓警方週四證實，48歲葡萄牙公民瓦倫特（Claudio Neves Valente）先後犯下布朗大學校園槍擊案和MIT教授命案。瓦倫特被發現時已經引但身亡。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在X平台發文表示，瓦倫特於2017年透過俗稱「綠卡抽籤」的方式取得多元化移民簽證DV1，可在美國居留。諾姆說：「這個令人髮指的兇手根本不應該獲准進入我國。在川普總統命令下，我立刻指示USCIS（美國國籍暨移民局）中止DV1計畫，確保不會有更多的美國人壽此災難性計畫所害。」

根據美國國務院官網，美國每年開放最多5.5萬個名額給移民比例較低國家的人士申請DV1簽證，取得可永久居留美國的綠卡。此計畫的目的是增加美國移民多樣性。申請者須擁有一定以上的學經歷和工作條件，並在指定時間內於美國國務院指定的官方網站進行電子登記，並繳交1美元抽籤登記費。

被電腦隨機選出的申請人仍須繳交相關文件並接受面談，申請獲批准後才能取得美國永久居民的綠卡身分。

