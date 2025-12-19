布朗大學槍手靠DV1簽證赴美 川普宣布「全面暫停綠卡抽籤計畫」

美國總統川普近日指示暫停俗稱「綠卡樂透」的「多元簽證抽籤計畫」（Diversity Visa Lottery）。（翻攝白宮Flickr）

美國總統川普近日指示暫停俗稱「綠卡樂透」的「多元簽證抽籤計畫」（Diversity Visa Lottery），因該計畫正是讓涉嫌在布朗大學與麻省理工犯下槍擊案的嫌犯瓦倫特（Claudio Neves Valente）得以入境美國的途徑之一。此舉引發外界關注美國移民政策是否將走向更嚴格限制。

為何川普決定暫停多元簽證抽籤計畫？

根據《美聯社》報導，美國國土安全部長努姆（Kristi Noem）於社群平台X發布消息指出，川普下令暫停該抽籤計畫，強調「這名凶嫌本不該被允許入境的」。

該計畫每年透過抽籤方式，提供約5萬張綠卡名額，主要面向美國移民較少的國家，包括非洲多國。此政策是由國會制定，暫停措施恐將面臨法律挑戰。

嫌犯身份背景透露了什麼隱憂？

瓦倫特涉嫌在布朗大學槍擊案中造成2名學生死亡、9人受傷，以及在麻省理工學院槍殺1名教授。

瓦倫特為葡萄牙籍，48歲，曾於2000年持學生簽證入讀布朗大學，2017年透過多元簽證計畫獲得移民簽證並取得永久居留權。根據警方資料顯示，他在2001年請假後的行蹤不明，直到2017年才取得綠卡，對於這段空白期，外界仍有許多疑問。

多元簽證計畫真的存在漏洞嗎？

該計畫2025年約吸引2,000萬人申請，共選出13萬人，但葡萄牙籍中選者僅38人。中籤者須經過駐外領事館嚴格審查及背景調查，理論上與其他綠卡申請者同等標準。然而此次事件是否暴露簽證審查漏洞，引發社會討論。

川普推動移民限制背後有何政治考量？

川普長期反對多元簽證抽籤，曾利用悲劇事件推動嚴格移民政策。去年11月美國國民兵遇襲事件後，政府便針對阿富汗等國移民實施嚴格限制。川普亦在挑戰美國憲法保障的「出生公民權」，最高法院近期已同意受理相關案件。

川普此次暫停抽籤計畫，是否會影響美國長期吸引多元人才與文化交流的政策？後續是否會有法律訴訟阻擋此措施？令各界高度關注。

