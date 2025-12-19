布朗大學槍擊案主嫌靠抽籤拿到身份？美國川普政府震怒，下令停止「綠卡樂透」計畫

繼針對H-1B簽證祭出天價申請費後，美國川普政府又有新的限制措施，讓外國人移民或移居美國難度再次提升。由於執法機構發現，日前在布朗大學（Brown University）發生的槍擊案，其槍手主嫌是透過「綠卡樂透」（diversity visa lottery program），取得永久居民進入美國，為此國土安全部長諾姆（Kristi Noem）非常憤怒，她立即要求移民局暫停抽籤，甚至在社群貼文中怒斥說道，「這個惡劣之人本就不該被允許進入美國！」

CBS電視台報導指出，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群發文表示，她已要求美國公民及移民服務局（USCIS），暫停這項正式名為「多元移民簽證計畫」（Diversity Immigrant Visa Program）的綠卡抽籤制度。

執法機構調查後確認，布朗大學槍擊案中，導致兩名無辜學生死亡的主嫌，是現年48歲的葡萄牙籍男子克勞迪奧・曼努埃爾・內維斯・瓦倫特（Claudio Manuel Neves Valente），他曾是布朗大學的學生。從身份資料發現，瓦倫特是在2017年透過綠卡抽籤計畫，取得美國永久居留權。

而如今瓦倫特不僅被認定是布朗大學的槍手，日前傳出麻省理工學院（MIT）教授槍殺一案的嫌犯，似乎也是同一人。

綠卡抽籤是許多人成就美國夢的方式之一。（翻攝網路）

美國布朗大學校園發生死亡槍擊案，兩名學生死亡、槍手是來自葡萄牙的移民瓦倫特。（美聯社）

接連兩起重大犯最後，讓諾姆在貼文中非常憤怒，她認為、這個極其惡劣的人，「本就不該被允許進入我們的國家！」在諾姆看來，此時暫停這項計畫，將可以更大程度確保、不再有美國人因這項災難性的制度受到傷害。

什麼是「綠卡樂透」？

俗稱綠卡的美國永久居留證，一直是許多國家移民重要目標。美國聯邦政府每一年會在《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act）基礎上，公佈特定國家清單，給予這些國家的公民，登記參與抽籤機會，只要你符合相關資格和身份條件，都能在官方網站上登記參加，一旦被幸運抽中，將可以跳過那些繁瑣限制與條件，直接取得綠卡的居留身份。

這個抽籤計畫，也被華人稱為綠卡樂透，每年至多提供5萬組名額。申請者需至少有高中畢業或同等學歷，或近五年內有至少兩年的工作經歷或職業訓練。

而且整個計畫的名額分配，會根據不同國家、年份和前一年中簽數量，進行調整變化，舉例來說，在川普政府下令暫停之前，2026年的綠卡抽籤名額分配，中國、加拿大、南韓等多個國家，就因為這幾國人民、在過去五年期間，有大量透過依親或工作取得身份，遂被排除在樂透資格之外。

限縮工作簽證資格、停止綠卡抽籤之外，美媒報導還提到，川普總統還打算實施更強硬的執法，計畫在全美各地、設立數十座大型倉儲式「超級拘留中心」，安置在各州被ICE等機構拘留的移民。

