布朗大學槍擊案嫌犯在逃 FBI懸賞5萬美元緝凶

聯邦調查局公布照片，懸賞5萬美元，追查布朗大學槍擊案槍手。

美國布朗大學發生致命槍擊事件2天後，調查還在進行。聯邦調查局懸賞5萬美元緝拿嫌犯。（戚海倫報導）

布朗大學槍擊事件造成兩名學生死亡、九名學生受傷，校園周圍部署了大量執法人員。當地警方部署警力，安撫社區居民。聯邦調查局還在繼續尋找線索以確認槍手身分。

聯邦調查局和普羅維登斯警方懸賞5萬美元，徵集能逮捕嫌犯的資訊。FBI公布了嫌疑人的照片，指出槍手身高大約173公分，體格健壯。警方播放了幾段嫌疑人的影片，顯示一名男子戴著黑色口罩，身穿深色外套和褲子，頭戴深色羊毛帽。警察局長說，槍手的目標顯然是布朗大學，至於是否還有其他目標，「目前一切都有可能」。

普羅維登斯市長史麥利被問到，追捕嫌犯期間，民眾如何感到安全。史麥利說，週六以來，普羅維登斯社區沒有出現新的可信威脅。他補充，全市警力部署增加，將有助於恢復社區的安全感。他也提到，學校今天正常開放，如果家長覺得合適，就該送孩子去上學。