布朗大學槍擊案嫌犯身亡 友回憶：他恨透學校、稱赴美求學浪費時間

美國羅德島州布朗大學與麻薩諸塞州麻省理工學院（MIT）接連發生槍擊案，警方於當地時間19日晚間在新罕布夏州塞勒姆市一處倉儲設施外圍發現一輛與兩起案件相關的棄置車輛，並在租用的倉庫內尋獲48歲葡萄牙籍嫌犯瓦倫特（Claudio Neves Valente）的遺體，現場遺留手提包、兩把9毫米口徑槍械及大容量彈匣，經彈道比對與兩起案件吻合。

瓦倫特 在此倉庫內身亡大批民眾18日聚集在外面關切。 （圖／美聯社）

《CNN》報導，當地時間13日，瓦倫特在布朗大學巴魯斯與霍利大樓的禮堂內開槍，造成2名學生死亡、9人受傷。兩天後的15日，他前往麻州布魯克萊恩市槍殺MIT教授洛雷羅（Nuno Loureiro）。羅德島州檢察長內羅納（Peter Neronha）表示，嫌犯於案發當日進入塞勒姆倉庫後未再刷卡離開，驗屍報告顯示死亡時間為16日，比官方先前認為的早了兩天。

調查顯示，瓦倫特與死者洛雷羅於1995年至2000年間曾就讀葡萄牙同一所大學的物理系。瓦倫特持F1學生簽證於2000年9月至2001年4月就讀布朗大學，之後休學，並於2003年7月正式退學。校方尚未就其休學原因給出正式解釋。《CNN》首席執法與情報分析師米勒（John Miller）指出，這也許暗示某種潛在作案動機。調查人員將追查他是否將人生挫敗歸咎於某個事件，以及當年未返校的原因。

據《Mass live》20日報導，一名自稱為瓦倫特在布朗大學時期的唯一朋友、現為雪城大學物理學教授沃森（Scott Watson）表示，瓦倫特是一位在文化和學術上都難以融入布朗大學的學生。他說，瓦倫特不擅社交，與自己一樣，因此這可能是他們能走在一起的原因。沃森接受《CNN》訪問時表示，「他恨透布朗大學，也恨透普羅維登斯市」，並形容對方認為來美國求學是浪費時間。沃森回憶，瓦倫特個性孤僻且常對課程感到不滿，「他覺得課程太簡單，老實說對他而言確實如此，他已經懂大部分內容，真的很聰明」。沃森也提到，瓦倫特曾霸凌一名巴西同學，甚至稱對方為「奴隸」，最後演變成肢體衝突。

葡萄牙籍嫌犯克瓦倫特。 （圖／美聯社）

前特勤局探員瓦克羅（Jonathan Wackrow）分析，嫌犯取得槍械與防彈背心、更換租車牌照、避開布朗大學1200支監視器等行為顯示預謀犯案。瓦倫特於11月26日至30日在波士頓租用飯店房間，12月1日租用一輛佛羅里達州牌照的灰色日產Sentra轎車前往布朗大學，案發後將車牌換成緬因州未登記牌照。一名布朗大學畢業生在Reddit發文描述曾在案發現場附近看見該車，並於案發前在洗手間遇見嫌犯，該名證人事後向警方指認監視畫面中的人物，成為破案關鍵。

普羅維登斯市長布斯邁利（Brett Smiley）表示，「普羅維登斯的每個人都欠這位證人一份人情」。調查人員透過租車資料、倉庫租賃紀錄、財務調查及大量監視影像，將布朗大學槍擊案與MIT教授遇害案串連。然而嫌犯的作案動機、2001年至2017年間行蹤，以及他與洛雷羅是否有私人恩怨等關鍵問題，仍有待釐清。

