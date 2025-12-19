布朗大學槍擊案成導火線！川普暫停綠卡抽籤

▲美國總統川普（Donald Trump）已下令暫停「綠卡抽籤」，因為布朗大學槍擊案的嫌犯在8年前就是靠「綠卡抽籤」管道移民美國。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國布朗大學（Brown University）13日晚間發生槍擊案，造成2名學生死亡，9名學生受傷。警方表示嫌犯已經自行飲彈身亡，且嫌犯涉嫌犯下另一起槍殺麻省理工學院教授羅瑞洛（Nuno F. G. Loureiro）的命案。雖然詳細作案動機仍待調查釐清，由於嫌犯8年前就是靠「綠卡抽籤」管道移民美國，美國總統川普（Donald Trump）已下令暫停「綠卡抽籤」。

根據《美聯社》報導，48歲的葡萄牙籍男子瓦倫特（Claudio Neves Valente）被警方認為應該對布朗大學槍擊案以及麻省理工學院教授命案負責，瓦倫特18日晚間被發現時已經舉槍自戕身亡，他曾在2000年持學生簽證赴美就讀布朗大學，2017年透過多元化移民簽證抽籤計畫（DV1），也就是所謂的「綠卡抽籤」管道獲得在美永久居留的身分。

廣告 廣告

瓦倫特2001年便已從布朗大學休學，為何要在多年後回到曾短暫就讀過的學校犯案，以及為何要槍殺羅瑞洛教授，目前警方仍在調查釐清中。

國土安全部宣布暫停綠卡抽籤

雖然案情仍有諸多不明朗之處，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，像瓦倫特這種「罪大惡極的人根本不應該被允許進入我們的國家」，諾姆說已經遵照川普的指示，暫停綠卡抽籤，「以確保不再有美國人因這個災難性的計劃而受到傷害」。

多元化移民簽證抽籤計畫每年透過抽籤方式，向來自美國人口比例較低的國家的公民發放最多5萬張綠卡，申請者中籤後必須經過審查，在領事館接受面試通過後才能獲准入境美國。以今年為例，共有將近2000萬人申請，而葡萄牙僅獲得38個名額。

川普長期以來一直反對多元化簽證抽籤，過去幾週，川普政府大幅縮緊移民制度，暫停受理來自19個國家的移民申請，也暫停庇護申請的審核，並承諾將重新檢視拜登政府時期批准的5萬多件庇護申請案。不過，綠卡抽籤制度是由國會主導推動，明文寫成法律，川普政府下令中止很可能在未來引發後續的法律挑戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普「金卡」啟動！3110萬元換美國永居 川普樂喊：更可靠的綠卡

川普再祭旅行禁令！凍結19國綠卡與入籍審核 未來擬擴大至30國

美國布朗大學傳槍擊！釀2死、8傷「槍手在逃」 台生曝緊急情況