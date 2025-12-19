布朗大學槍擊案犯嫌身亡 警查是否涉MIT教授命案

（中央社新罕布什爾州賽勒姆18日綜合外電報導）美國聯邦檢察官表示，上週末在布朗大學犯下大規模槍擊案的犯嫌已經身亡。當局正在調查此人是否也涉及麻省理工學院一名教授的命案。

美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成2死9傷後逃逸。

路透社報導，波士頓聯邦檢察官佛里（Leah Foley）的發言人史特林（Christina Sterling）今天證實犯嫌已身亡的消息。另外兩名聯邦官員也證實布朗大學槍擊案的犯嫌已死。

據信他的遺體是在新罕布什爾州賽勒姆（Salem）一個倉儲空間被人發現，當地距離波士頓市中心以北約32公里。大批執法人員昨晚集結於此，進行與布朗大學調查相關的行動。

一名因未獲授權討論此事而匿名的司法部官員表示，槍擊案犯嫌是自殺身亡。消息來源未提供更多關於犯嫌身分，或調查人員為何認為兩起案件可能相關的細節。

但他們表示，麻省理工學院（MIT）所在的麻薩諸塞州聯邦檢察官，已對他們在調查中追查的一名個人起草相關指控。

據法新社報導，羅德島州普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）告訴記者：「他（犯嫌）今晚結束了自己的生命。」他指認犯嫌為一名48歲的葡萄牙籍男子。

現年47歲的麻省理工學院物理學家及核融合科學家羅瑞洛（Nuno F.G. Loureiro）15日晚間在波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住家遭到槍擊，隔天在醫院傷重不治。案發地點位於布朗大學北方約80公里處。

美國聯邦調查局（FBI）先前曾表示，尚未發現這兩起案件的關聯性。（編譯：李佩珊）1141219

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。