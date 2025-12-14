布朗大學槍擊案釀2死9傷！台灣博士生還原驚悚瞬間：關燈躲桌下2小時

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

美國長春藤名校布朗大學（Brown University）周六（13日）發生校園槍擊事件，造成2名學生不幸身亡、另有9人受傷，槍手犯案後逃離現場，羅德島州警方仍持續追緝中，校園一度陷入高度緊張氣氛。一名來自台灣的博士生透露，當時與同學躲在實驗室的桌子下長達2小時，驚險萬分。

美國布朗大學周六發生校園槍擊事件，來自台灣的博士生當時在大樓內的實驗室工作，與同學立刻關燈、關門，躲在桌子底下長達2小時。（圖／美聯社）

根據外電報導，事發當時為下午4點多，地點位於工程學院與物理系所在的貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley），槍手闖進1樓一間教室行兇。來自台灣的博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien，音譯）當時在大樓內的實驗室工作，他向媒體表示，接獲校方發布「附近有槍手正在行凶」的警示後，與另外3名學生「決定關掉所有的燈，關上所有的門，躲在桌子底下」。

簡江恆回憶，眾人躲藏近2個小時左右，直到警方進入大樓內並要求所有人立即撤離，以利全面搜索與清場。他描述在撤離過程中遇到全副武裝的特警人員，現場氣氛相當嚴肅，眾人需配合搜身和檢查實驗室，最終被要求迅速離開大樓，筆電與外套等貴重物品都來不及帶走。

布朗大學（Brown University）位於羅德島州首府普羅維登斯（Providence），校內擁有數百棟教學、實驗及宿舍等建築。校長派克森（Christina Paxson）證實，罹難及傷者幾乎全為校內學生，並沉痛表示：「這是我們最不願遇到的一天，但它終究發生了。」

根據統計，今年美國已發生近400起大規模槍擊事件，其中多起發生在校園內。此次事件發生後，總統川普在白宮表示已經收到完整簡報，羅德島州州長麥基（Daniel McKee）也誓言，將全力追緝嫌犯，盡快將其繩之以法。

