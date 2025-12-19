布朗大學槍擊案重大進展！警在新罕布夏州發現「可疑車輛」

美國警方調查布朗大學校園槍擊案出現最新進展，警方在新罕布夏州發現一部可疑車輛，曾出現在麻省理工學院（MIT）一名教授遭槍擊現場附近，不排除這兩起案件有關連。

警方稍早披露嫌犯影像。（圖／美聯社）

綜合美媒報導，警方於18日深夜包圍這部車輛，該車款與稍早在麻州布魯克萊恩（Brookline）一帶、靠近麻省理工學院核子科學與工程系教授洛雷羅（Nuno Loureiro）命案現場附近目擊到的車輛「車型與外觀相似」。

知情人士透露，調查人員正深入釐清布朗大學校園槍擊案，是否與2天後發生的洛雷羅一案有關，他被發現在家中遭槍殺身亡，享年47歲。至於警方掌握的具體證據內容，消息人士並未說明。

美國犯罪側寫師、前檢察顧問凱利（John Kelly）接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，嫌犯可能是一名「極度憤怒、但害怕被逮捕、不願為理念送命」的孤僻獨行者，犯案前顯然已縝密規劃逃跑路線，「他非常小心地事先勘查環境，並確保自己有逃生路線。」凱利指出，「為什麼？因為他害怕被抓。」布朗大學槍擊案發生於13日，嫌犯當時在校內開槍，造成2名學生死亡、9人受傷，震驚國際。

