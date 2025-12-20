布朗大學槍擊案／兇嫌讀過布朗研究所 與MIT遇害教授曾同窗

布朗大學槍擊案在緝兇多日後終於破案，但兇手已經自盡。（路透）

布朗大學(Brown University)校長克莉絲汀娜‧派克森(Christina Paxson)證實，13日在該校校園開槍造成2死9傷的48歲葡萄牙籍兇嫌內維斯·瓦倫特(Claudio Neves Valente)曾經獲得布朗錄取，2000年秋季到2001年春季就讀物理學研究所，但案發時跟學校已無關聯。瓦倫特持學生簽證2000年從葡萄牙飛抵波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)入境美國，2017年9月抽中綠卡取得永久居留權，最後一個確認住處是在邁阿密。

根據麻州聯邦檢察官調查，瓦倫特在羅德島州犯下校園槍擊之後，就在調查人員全面緝捕槍手之際開車到麻州布魯克萊恩(Brookline)，15日開槍打死47歲麻省理工學院核子科學及工程教授洛萊羅(Nuno Loureiro)。洛萊羅2016年加入MIT，去年被選為電漿科學與核融合中心(Plasma Science and Fusion Center)主任，主持先進乾淨能源科技等技術研發。

內維斯·瓦倫特與洛萊羅在1995年到2000年間曾於葡萄牙里斯本技術大學(Instituto Superior Técnico)就讀相同科系。根據MIT教職員專頁介紹，洛萊羅2000年獲得學士學位。而根據里斯本技術大學校長2000年2月發布的公告，內維斯·瓦倫特在2000年遭到退學。

里斯本技術大學多名科學家接受媒體訪問時都記得表現優異的洛萊羅，對於內維斯·瓦倫特則沒有印象。

調查人員18日發現內維斯·瓦倫特陳屍新罕布夏州一處倉儲設施，死因為開槍自盡。

內維斯·瓦倫特2001年4月向布朗申請休學，2003年正式申請退學，就讀期間極可能到過槍擊案發生地點的巴魯斯與霍利大樓(Barus & Holley building)。曾跟內維斯·瓦倫特同時就讀布朗大學物理博士班的一名前任學生表示，內維斯·瓦倫特個性內向，學業遭遇困難。

內維斯·瓦倫特一位親戚多米尼克(Mirita Domingues)表示，他到布朗之後跟家人逐漸疏遠，後來斷絕聯絡。

雪城大學(Syracuse University)物理教授華森(Scott Watson)說，自己是內維斯·瓦倫特唯一的朋友，他經常悶悶不樂，有時會霸凌別人。

