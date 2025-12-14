布朗大學槍擊案「台灣人在場」！還原驚悚2小時：躲桌、關燈不敢吭聲

國際中心／李紹宏報導

美國長春藤名校布朗大學（Brown University）驚傳槍擊案，目前造成2名學生身亡、9人受傷的悲劇，槍手仍逃亡中，讓在地居民和學生仍相當恐懼。意外的是，當時一名台灣籍博士生竟經歷槍擊過程，讓他直呼「實在太驚險了」，也說急著逃跑，所以很多貴重物品都來不及帶走。

美國布朗大學13日驚傳槍案，造成至少2人死亡，有台灣博士生經歷槍擊過程，相當恐懼。（圖／翻攝自X平台 @NancyMace）

根據美國媒體《WJAR》報導，13日下午，來自台灣的博士生簡江恆（Chiangheng Chien）當時正在實驗室與三名學生一同工作。他回憶，在收到校方發出的「槍手正在行凶」通知後，4人便立即關閉燈光、鎖上門窗，並一起躲到實驗室的桌子下避難。

廣告 廣告

躲了將近2小時後，簡江恆接到校方最新通知，指示大樓內所有人立即撤離，以便警方展開全面搜索，全力追捕槍手。在撤離過程中，他們遇到了全副武裝的特警。簡江恆仍心有餘悸，「他們攜帶各種武器，表情十分嚴肅。我們配合警方進行搜身和檢查實驗室，隨後就被要求立即離開大樓。」整個過程氣氛相當緊張，也說筆電與外套等貴重物品也來不及帶走。

統計顯示，今年美國已發生389起大規模槍擊事件，其中至少有6起發生在校園內。這回槍擊悲劇發生後，總統川普在白宮表示已經收到完整簡報，而羅德島州州長麥基（Daniel McKee）也誓言要將槍手繩之以法，「我們一定會抓到這個讓這麼多人受苦的人」。槍手目前已脫離現場，警方仍展開全面追捕，力求盡快將其繩之以法。

更多三立新聞網報導

一堆駕駛不知道！雨天開車「忽略1步驟」秒噴1200元 收罰單才驚違規

藍營「神奇競選看板」曝光！劉崇顯1句轟爆：時空旅人打口水戰？

爆米花也救不了？他納悶「誰還會走進電影院看片」 兩派網友吵翻

自衛隊嚴陣以待！中俄核武轟炸機行動 路徑竟瞄準「東京都心」

