布朗大學槍擊案 台灣博士生：關燈躲在桌下2小時

（中央社普羅維登斯13日綜合外電報導）美國布朗大學發生槍擊事件釀2死8重傷，另有1人遭子彈碎片擦傷，羅德島州警方目前正全力追緝嫌犯。台灣博士生簡江恆向媒體表示，事發後，他在實驗室桌下躲了2個小時。

綜合路透社和美國國家廣播公司（NBC）報導，事發時，正在校園實驗室的工程學博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien，音譯）表示，槍聲響起後，大家都躲到桌子底下。

簡江恆接受NBC地方電視台WJAR採訪時表示：「我們決定把燈關掉，門全部關上，然後藏在桌子底下。」

簡江恆說，兩小時過後，警方進入現場，並通知他們必須盡快撤離，以利警方淨空大樓、搜尋攻擊者。

布朗大學（Brown University）位在羅德島州首府普羅維登斯（Providence），校內擁有數百棟教學、實驗及宿舍等建築。

校長派克森（Christina Paxson）證實，罹難及傷者全部或幾乎全為校內學生，並感嘆：「這是我們最不願遇到的一天，但它終究發生了。」（編譯：蔡佳敏）1141214