布朗大學槍擊案 涉案男子自戕身亡

美國布朗大學上個週末發生重大槍擊案，造成2名學生死亡，9人受傷。凶嫌隨後逃逸無蹤，震驚各界。經過5天的全力追查，美國警方18日表示，已經確認凶手是一名48歲的葡萄牙籍男子，名叫瓦倫提。他從2000到2001年間曾經在布朗大學就讀博士班，後來透過綠卡抽籤取得永久居留權，移居美國。

但是好不容易鎖定嫌犯，一路追到位在新罕布夏州的一處倉儲空間，但警方找到他的時候，發現他已經自殺身亡。

麻州地方檢察官佛里說明，「執法單位一致同意，我們已經確認此人身分，此人已經死亡，他不但是布朗大學槍擊案的凶手，還是布魯克萊恩槍擊案的凶手。」

檢方認定這個已經死亡的凶手涉入2起命案。警方指出，他先在布朗大學犯案後，16日又來到麻州，殺害一位同樣是葡萄牙籍的麻省理工大學物理系教授。警方指出，2人在葡萄牙曾經是同系同學，彼此應該認識，不過不清楚2人是否還保持聯絡。

佛里指出，「我們掌握影像，是他進入這位教授公寓所在的建築，當日晚上1小時後，他被看見穿著犯案時被目擊穿著的衣服，進入一家商店。」

這次追捕過程一波三折。警方表示，凶手隱匿行蹤的技術純熟，從手機訊號、信用卡到車牌都動過手腳，讓警方無法掌握行蹤，還一度抓錯人，必須向民眾懸賞徵求線索。

凶手逍遙法外將近1週，讓許多布朗大學的學生心驚膽跳。不過隨著凶手死亡，恐懼逐漸平息，生活也逐漸恢復正常。

布朗大學學生布萊恩表示，「我想，已經事發好幾日，事情逐漸回到常軌，我們回歸日常生活，還是有點可怕，但我們正逐漸復原。」