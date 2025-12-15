布朗大學槍擊案「24歲嫌疑人即將獲釋」 當地政府證實尚未破案

美國布朗大學槍擊案造成至少2人死亡、9人受傷，警方在事發約25小時後，在學校附近的飯店逮捕一名24歲男性關係人，不過最新消息傳出，這名關係人即將獲釋。

當局在記者會中拒絕說明當初拘留這名男子的詳細原因，只說目前尚未破案，已經朝另一個方向繼續調查。

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／陳盈真

