布朗大學槍擊案2死9傷！台灣學生「還原恐怖2小時」

國際中心／楊佩怡報導

美國羅德島州普羅維登斯布朗大學（Brown University in Providence），當地時間下午4點22分（台灣時間14日清晨5點22分）驚傳校園槍擊案，目前傳出有2名學生身亡、9人受傷；然而槍手卻下落不明，羅德島州警方正全力追緝嫌犯中。對此，在這場槍擊案發生時，來自台灣的學生親眼目睹了這場悲劇，他也還原了整個恐怖經歷。





美國布朗大學槍擊2死9傷！台灣博士生嚇壞「還原恐怖經歷」：關燈、躲桌2小時

美國布朗大學驚傳槍擊命案，目前造成2死9傷的悲劇。（圖／美聯社提供）

廣告 廣告

綜合美國媒體《WJAR》、美國國家廣播公司（NBC）報導，來自台灣的博士生簡江恆（Chiangheng Chien）事發當下，他正與其他3名學生在實驗室工作，實驗室離案發地僅1個街區的距離，當時他接到學校短訊稱附近發生了槍擊案，於是他們決定關閉所有燈光，並躲在桌子下約2小時左右。簡江恆表示在案發當下，他內心希望不要有人受傷和死亡，同時也認為自己躲在實驗室裡較安全，因為門很厚實。

美國布朗大學槍擊2死9傷！台灣博士生嚇壞「還原恐怖經歷」：關燈、躲桌2小時

台灣學生簡江恆事發當下在實驗室工作，他與同伴們緊急在桌子下躲2小時。（圖／美聯社提供）

2小時後，他和另外3名學生聽到實驗室外傳來警察的聲音，同時也收到短訊要所有人離開大樓，警方才得以進行搜查、追捕槍手。在撤離的過程中，簡江恆沿途都遇到穿著防彈衣、配有武器的特警，警方向他盤問時，表情嚴肅的和他們4人確認彼此都是認識關係。簡江恆還提到撤離時情況緊急，連外套都沒有穿，也來不及拿手機和筆電等隨身物品。此外，另一名學生也表示：「警方在那邊來回搜索，我們就跟他說這邊是圖書館，教室裡的人也被請出來，手放肩上，對很多同學來說很可怕.....」。

美國布朗大學槍擊2死9傷！台灣博士生嚇壞「還原恐怖經歷」：關燈、躲桌2小時

台灣學生透露撤離當下，看見全副武裝的警方一一排查每間教室、角落，尋找槍手。（圖／美聯社提供）













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：美國布朗大學槍擊2死9傷「凶手還在逃」！台灣博士生嚇壞「還原恐怖2小時」

更多民視新聞報導

準新郎北海道遭熊咬S！GPS手錶曝「遇害全過程」

越南屠夫抓到了！「肢解、烹煮」驚悚片瘋傳

日本7.5強震台客嚇瘋！「6秒逃生畫面」曝光

