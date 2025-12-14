布朗大學槍擊案2死9傷 逾400警力持續搜索在逃嫌犯

美國布朗大學13日發生槍擊案，導致2人死亡、9人受傷，並使得這座位於美國東部羅德島州的大學進入封鎖狀態，上百名警力深夜持續搜索嫌犯。

布朗大學校園周邊的街道停滿緊急車輛，幾個小時前，一名槍手在舉行期末考的學校大樓裡開槍。

這起槍擊案是美國一系列校園槍擊案的最新一起，槍枝管制問題長期以來一直引發政治爭議。

槍擊案發生的6個小時後，槍手仍然在逃，包含聯邦調查局(FBI)特勤與校園警察在內，約400名警力進入這座校園進行搜查。

廣告 廣告

普羅維登斯市長史邁利(Brett Smiley)在記者會上表示：「我證實13日下午有2人死亡，有另外8人傷勢嚴重，但情況穩定。」

警方公布了10秒鐘的片段，顯示嫌犯在一樓教室開槍後，背對鏡頭快步走在一條空曠的街道。

校方表示，校園在接近午夜時分仍處於封鎖狀態。

布朗大學校長派克斯森(Christina Paxson)在記者會上表示，11名受害者中有10名學生。

這起槍擊案發生在巴魯斯-霍利(Barus & Holley)大樓，是工程學系與物理學系的所在地。

在槍擊案發生時，大樓內原本要舉行2場考試。

執法人員表示，這名嫌犯是一名身穿黑衣的男子。(編輯：宋皖媛)