布朗大學槍擊案2死9傷！1槍手飯店遭逮

▲美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日晚間傳出槍擊事件，造成2死9傷，槍手在14日凌晨遭逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University），當地時間13日晚間傳出校園槍擊事件，造成2名學生死亡，9名學生受傷。14日凌晨，當地警方在一間飯店逮捕一名30多歲的男性嫌犯，校園大部分地區的就地避難令也已經解除。

據CNN報導，13日下午，一名槍手在布朗大學開槍掃射，造成2人死亡、9人受傷，都是學生。槍擊事件發生在該校工程和物理系所在的巴魯斯和霍利大樓，當時學生正在進行期末考。布朗大學緊急向社區成員發布就地避難命令。

13日晚間至14日凌晨，當地警方對羅德島州考文垂、普羅維登斯機場附近的一間飯店發動突襲。當地官員證實，警方已經拘捕一名與槍擊案有關的人員，年齡在30多歲。，調查人員仍在收集證據並進行訊問，目前並沒有尋找與槍擊事件有關的其他人士。

布朗大學在14日清晨5時42分表示，校內內所有場所的就地避難令已經結束，警方仍在一些仍被視為犯罪現場的區域進行搜索，進入校園這些區域仍然受到限制。

一名布朗大學的台灣學生簡江恆（Chiang heng, Chien）表示，當時他正和另外三名學生在實驗室工作，突然收到學校發來的訊息，稱校園內有槍手，於是他們關掉燈、關上門，躲在桌子底下，等待封鎖大約兩個小時，後續又收到通知稱，要所有人從大樓中撤離，以便警方可以進行搜查、追捕槍手。

▲▲美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日晚間傳出槍擊事件，造成2死9傷，槍手在14日凌晨遭逮捕。圖為台灣學生簡江恆（Chiangheng Chien）在校內調查現場附近。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）自槍擊案發生後，在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，已經聽取有關此次槍擊事件的簡報，「願上帝保佑受害者及其家屬！」他也取消原先前往巴爾的摩觀看陸軍對海軍的橄欖球比賽，返回白宮應對此次槍擊案件。

普羅維登斯市長斯邁利（Brett Smiley）表示，一名男子因涉嫌造成兩名學生死亡、九名學生受傷的致命槍擊案而被拘留，「普羅維登斯市的市民們應該可以稍微鬆一口氣了」。

