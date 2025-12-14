布朗大學槍擊釀2死8傷！大批警力搜捕在逃槍手 川普：為死傷者祈禱

美國名校布朗大學（Brown University）驚傳槍擊案，造成2死8傷的悲劇。由於槍手仍未落網，警方研判「未知因素太多」，暫時無法解除就地避難命令，校園仍處於封鎖狀態。

槍手仍在逃，當局出動大批警力追捕。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，這起槍擊案發生在當地時間13日下午，當時正值期末考第二天，巴魯斯與霍利大樓附近傳出槍響，多人中彈，至少2人死亡、8人受傷。

報導稱槍手為一名身穿黑色上衣、身份不明的男子，最後被目擊到的身影是在下午4點左右離開巴魯斯與霍利大樓，警方已展開搜索，但目前仍一無所獲。

事發後，教室裡的學生被緊急疏散到地下室，警方表示，由於該地區人員情況「未知因素太多」，在他們清查校園建築的期間，大學以及週邊地區暫時無法解除就地避難令。

一名大三學生告訴媒體，槍擊事件發生時，一些學生躲在大學大樓的頂層，撥打了 911 報警電話，但等了將近兩個小時警察才抵達。

「他們把我們帶到一個有幾百人的地下室辦公室，然後開始在整棟樓裡搜尋，大家都在互相確認朋友的安全。」

羅德島州州長麥基（Dan McKee）發表聲明稱，正在「調動一切資源」，調查仍布朗大學的槍擊案。

「今天，我們遭遇了一場難以想像的悲劇，我們與普羅維登斯人民以及所有受影響的人們同在。」

而美國總統川普也表示，他已聽取了有關槍擊事件的簡報，「這真是太可怕了，我們現在唯一能做的就是為遇難者祈禱，也為那些看起來傷勢嚴重的人祈禱……稍後我們會告知大家最新情況，但這確實令人痛心。讓我們一起祈禱吧。」

