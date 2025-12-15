布朗大學槍擊12小時驚魂！《華郵》揭嫌犯竟是「準學生」

編譯林浩博／綜合報導

美國常春藤名校「布朗大學」（Brown University）14日傳出大規模槍擊，釀成2名學生死亡、9人受傷。對於不少學生來說，那可是長達12小時的漫長恐懼，他們躲在桌椅之下，祈禱不被槍手發現。但他們恐怕沒想到，這名槍手，本來還可能會是他們的同學。

漫長的一夜！腿中彈僥倖逃過一劫

《紐約時報》報導，14日當天下午4點過後不久，期末考前的經濟學課堂上，頭戴面罩、手持來福槍的槍手突然闖入，在大叫一些人們聽不懂的話後，開始向底下60多名學生開槍。

一些學生能夠及時從側門逃出，但不少學生來不及逃，只能躲在桌椅底下瑟瑟發抖。2名學生不幸中彈身亡，9人受到了槍傷。

該堂課的助教、21歲的奧杜羅（Joseph Oduro）回憶，他當時與其他20名學生，躲在桌子後方，「坐在課堂中間的學生傷亡最慘重，他們很多人就躺在地上，一動也不動」。

在槍擊案發生了12個小時後，警方才終於在校園以南約24公里的旅館，將槍手逮捕到案。

對於布朗多數學生來說，槍手開槍後，他們也在下午4點22分，聽到整個校園警鈴大作。據普羅維登斯（Providence）市長的說法，校園的預防槍擊演練，救了許多學生的命。市長斯米利（Brett Smiley）忍不住感嘆：「這演練所以有用，所以我們要做，是因為這太常發生。」

18歲的斯賓賽楊（Spencer Yang），在上科學課時，腿部中彈。艾瑞克森從教室後方進入，斯賓賽因此對他印象不深。但斯賓賽深刻記得，巨大槍響之後，同學們往教室前門逃竄，「我無法移動到前方，我只好躺下來，躲在兩張座位之間」。

斯賓賽說道：「在最初的的槍響後，是一陣沉靜，等待槍手走了，我就聽到人們開始尖叫。」

許多學生在最初的警報後，就地避難等了好幾個小時，直到警方到場。17歲的瑪吉斯（Annelise Mages）當時人在圖書館自習，聽到警報後就與其他學生用白板、椅子將門擋住，一些人則躲進了廁所。直到2至3個小時後，7名員警將這些障礙拆除進入。由於槍手那時仍在逃，瑪吉斯回憶，員警疏散他們時，用槍指著他們，並大喊要他們把雙手高舉，部分人還被嚇哭。

校園多達2000人被強制疏散，很多人一開始是被聚集在體育館，之後在被安置到附近旅館，或是朋友家。

《華郵》揭露：槍手本要轉學至布朗

據《華盛頓郵報》的報導，布朗大學槍擊案的嫌犯，是24歲的威斯康辛州退伍軍人艾瑞克森（Benjamin Erickson），近期才搬至華府居住。

據當局的說法，艾瑞克森並非布朗的學生，但《華郵》檢視了其「LinkedIn」帳號，竟發現他原計畫今年秋季轉學至布朗就讀。

根據帳號所羅列的個人資料，艾瑞克森於2020年入學威斯康辛州大學的密爾瓦基分校，由於正值新冠疫情期間，他接受了遠端線上教學。他隔年5月就入伍陸軍，駐守在維吉尼亞州阿靈頓的「邁爾斯堡」（Fort Myer），他所屬的單位負責駕馭馬車，將國家英靈的靈柩運送至阿靈頓公墓。

艾瑞克森於2022年秋季恢復學生身分，持續在原大學就讀直至2023年春季。他在今年11月以專科兵身份退伍。另外有艾瑞克森的家鄉鄰居透露，他曾是高中的校隊摔角手。

