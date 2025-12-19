布朗大學槍案兇嫌靠「綠卡樂透」移民美國！川普氣炸：暫停抽籤

美國知名學府布朗大學發生槍擊案，震驚國際，由於嫌犯透過俗稱「綠卡樂透」的「多元化移民簽證抽籤計畫」合法入境美國，美國總統川普（Donald Trump）18日下令，暫停這項移民計畫。

《美聯社》報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X發文證實，她已依照川普指示，要求美國公民及移民服務局（USCIS）即刻暫停該計畫，她直言，「這名令人髮指的人，根本不應該被允許進入我們的國家。」

報導指出，多元化移民簽證計畫每年透過隨機抽籤方式，向來自美國移民比例較低國家的申請者，提供最多5萬個綠卡名額，其中不少來自非洲國家。該制度由美國國會立法設立，川普政府這次暫停執行，料引發法律挑戰。

根據官方數據顯示，2025年度簽證抽籤共有近2千萬人申請，包含中籤者及其配偶在內，約13萬1000人獲選，其中葡萄牙公民僅取得38個名額。所有中籤者仍須接受面談與完整背景審查，程序與其他綠卡申請人相同。

根據警方透露，葡萄牙裔兇嫌瓦倫特（Claudio Neves Valente）2000年起持學生簽證就讀布朗大學，2017年取得多元化移民簽證，並於數月後獲得美國合法永久居留身分。

