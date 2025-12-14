布朗大學槍響 2死8傷槍手逃

美國布朗大學發生槍擊事件，至少釀二死八重傷。（路透）

本報綜合外電報導

美國布朗大學發生槍擊事件釀二死八重傷，另有一人遭子彈碎片擦傷，警方目前正全力追緝嫌犯。一名台灣博士生表示，事發後他在實驗室桌下躲了2個小時。

布朗大學在期末考第二天發生槍擊案，造成至少二死八傷，死傷者都是學生。布朗大學已發布現場行凶槍手警報，並呼籲學生與教職員就地掩蔽。

布朗大學位在羅德島州首府普羅維登斯，校內擁有數百棟教學、實驗及宿舍等建築。槍擊事件發生在貝拉斯與霍里大樓附近，該七層樓建築設有布朗大學工程學院與物理系。根據校方官網，大樓內有一百多間實驗室，以及數十間教室與辦公室。事發當下，這棟大樓內正在舉行工程設計相關考試。

美國總統川普於當天稍晚表示，他已聽取有關這起槍擊事件的簡報。他在自家社群平台上表示：「願上帝保佑受害者和受害者家屬。」

執法人員和急救人員迅速趕至現場，人行道上散落衣物與血跡。校方呼籲學生就地掩蔽，並要求民眾避開該區。

事發時正在校園實驗室的台籍工程學博士生簡江恆表示，槍聲響起後，大家都躲到桌子底下。兩小時過後警方進入現場。

目擊者透露，槍手年約三十歲，戴著迷彩面罩。槍擊案下午發生後，警方在校園及附近一處富裕社區大規模搜查，檢查學術大樓、後院與走廊直到深夜。羅德島州普羅維登斯警局副局長歐哈拉表示，嫌犯為一名身穿深色衣服的男子，最後一次被目擊到是離開槍擊發生的工程大樓時。