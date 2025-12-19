布朗大學、MIT槍手身分曝光 川普怒令全面中止「綠卡抽籤」

布朗大學槍擊案槍手被起底來自葡萄牙，循「綠卡抽籤」路徑入境。（路透社）

發生於上週末的布朗大學連環槍擊案調查取得重大進展，當局於週四（18日）證實，48歲葡籍槍手已在紐罕布夏州一處倉庫內自戕。由於調查發現，槍手是於2017年透過「多元化移民簽證」、俗稱「綠卡抽籤」取得永居身分，美國總統川普隨即以此為由，正式下令全面暫停該項行之有年的移民抽籤計畫。

根據《路透社》與《美聯社》報導，瓦倫特（Claudio Neves Valente）曾是這所常春藤盟校之一的物理系博士生，對布朗大學極為熟悉，他除了13日在於布朗大學造成2死9傷外，調查人員更有充分證據顯示，他在兩天後跨區槍殺了麻省理工學院（MIT）教授洛雷羅（Nuno Loureiro）。

據初步調查，瓦倫特與洛雷羅教授疑似曾在葡萄牙里斯本就讀同一所大學，目前其犯案動機仍不明朗。警方最終透過租車紀錄與監視器畫面，在波士頓北方約30公里的儲物倉庫中發現瓦倫特的屍體，判定其為獨自犯案後輕生。

美國警方公布槍手前往租車公司取車的監視器畫面。（路透社）

這起慘劇隨即轉化為美國移民政策的爭議核心。FBI調查發現，現年48歲的瓦倫特是於2017年循「多元化移民簽證」（Diversity Immigrant Visa Program）計畫取得綠卡，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X上表示，依據總統川普的指示，美國公民及移民服務局（USCIS）已即刻暫停該計畫。諾姆直言：「這種邪惡的人根本不該被允許進入我們的國家。」這也是川普政府繼先前阿富汗人攻擊案後，再度利用重大刑事事件推動緊縮移民政策的具體行動。

川普長期對綠卡抽籤制度持反對立場，認為該計畫無法有效篩選「高品質移民」。然而，「多元化移民簽證」是由美國國會立法創立，每年提供約5萬個名額給來自移民率較低國家的民眾，雖然申請者仍需經過嚴格背景調查，但川普強行以行政命令中止法律規定的計畫，預料將在近期面臨法律挑戰與司法審核。

