布朗大學、MIT血案震撼全美！ 川普下令全面暫停「綠卡樂透」

[Newtalk新聞] 美國總統川普周四（18 日）宣布，立即暫停實施俗稱「綠卡樂透」（Green Card Lottery）的綠卡抽籤制度。此一重大政策轉向，直接源於近日震驚全美的布朗大學（Brown University）與麻省理工學院（MIT）連環槍擊案，涉案兇嫌被證實，正是透過該制度取得美國永久居留權。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）隨後在社群平台Ｘ發文證實，已依照川普指示，下令美國公民暨移民服務局（USCIS）即刻暫停綠卡抽籤計畫。她直言，「這樣罪大惡極的人，根本不該被允許進入我們的國家。」

根據《美聯社》與《衛報》報導，48 歲的葡萄牙裔男子瓦倫特（Claudio Neves Valente），涉嫌於13日在羅德島州普羅維登斯犯下布朗大學校園槍擊案，造成 2 死 9 傷；15 日又在麻州殺害 MIT 核子科學教授洛萊羅（Nuno Loureiro），引發學界與社會高度震撼。

警方周四晚間 9 時於新罕布夏州塞勒姆（Salem）展開圍捕行動，最終在一處儲藏室內發現瓦倫特遺體，研判其已自戕身亡。麻州聯邦檢察官富利（Leah B. Foley）證實，瓦倫特早在 2000 年以學生簽證入境美國，並於 2017 年透過綠卡抽籤制度取得合法永久居民身分。

綠卡抽籤制度長期遭川普批評為「制度漏洞」。該計畫每年透過隨機抽籤方式，提供最多5萬個移民名額，對象為來自移民人數較少國家的申請者，非洲地區申請人占比尤其高。2025 年度計畫吸引近 2,000 萬人報名，最終選出超過 13.1 萬名中籤者（含配偶），但須再通過背景與安全審查，方可獲准入境。葡萄牙公民中僅 38 人中籤。

分析指出，此次暫停綠卡抽籤，不僅是針對單一案件的即時反應，更被視為川普政府延續其強硬移民路線的重要象徵。去年 11 月，一名阿富汗籍男子涉殺害國民兵事件後，政府即曾大幅收緊特定國家的移民政策。

