布朗尼、生乳捲、生甜甜圈推巧克力新品 苦甜魅力點燃冬日儀式感

對歐美家庭而言，布朗尼(Brownie)象徵「分享與祝福」，是耶誕節上不可或缺的經典甜點。(coco.Brownies提供)

天冷會讓人想吃濃郁的美食，加上年底聚餐派對機會多，大人小孩都愛的巧克力躍身冬季甜點的主角，包括布朗尼、生乳捲、生甜甜圈等甜點，還有零嘴米米花，近期不約而同都推出巧克力口味商品，苦甜交織的可可風味，在冷冷冬天，為味蕾帶來滿滿的療癒感。

【coco.Brownies節慶限定 童趣風布朗尼爺爺耶誕禮盒】

對歐美家庭而言，布朗尼(Brownie)象徵「分享與祝福」，是耶誕節上不可或缺的經典甜點。「coco.Brownies」喜迎佳節，人氣夯品「布朗尼爺爺聖誕禮盒」回歸，由品牌人氣角色「布朗尼爺爺」領銜，搭配5款應景風味，每款口味皆手工製作，且搭配節日巧克力片與裝飾，充滿療癒趣味；禮盒附品牌白色提袋與專屬耶誕吊牌，深具儀式感，適合交換禮物與節日送禮。「布朗尼爺爺聖誕禮盒」內含6款風味布朗尼，包括布朗尼爺爺白蘭地櫻桃乳酪、拐杖糖、餅乾怪、核桃堅果、耶誕花圈皇家伯爵茶、耶誕襪焦糖海鹽，每種口味各1入。

「coco.Brownies」迎接耶誕節，推出應景的「布朗尼爺爺聖誕禮盒」，內含6款手工製作的風味布朗尼，外觀充滿療癒趣味。(coco.Brownies提供)

「coco.Brownies」光復大巨蛋門市以耶誕樹搭配耶誕花圈與紅色蝴蝶結，營造出如同紐約或芝加哥冬季街角般的甜點餐酒館氣息。(coco.Brownies提供)

「coco.Brownies」3間門市也換上耶誕裝飾呼應節慶氛圍，其中「光復大巨蛋門市」門口3棵耶誕樹一路延伸至店內，搭配耶誕花圈與紅色蝴蝶結，營造出如同紐約或芝加哥冬季街角般的甜點餐酒館氣息。夜間燈飾亮起後，加上周末與耶誕限定DJ演出，使整間店搖身成為充滿美式節慶感的拍照與約會地點，業者分享許多民眾會特意前來拍照、品甜點、喝杯咖啡，感受店家濃厚的美式節慶氣息。

【亞尼克用生乳捲乾杯 首款威士忌巧克力生乳捲亮相】

另外，生乳捲名店「亞尼克」今年冬天首度推出造型生乳捲，其中主打大人微醺風味的「威士忌巧克力生乳捲」，華麗造型讓人忍不住用生乳捲乾杯。「威士忌巧克力生乳捲」嚴選帶有蜂蜜、太妃糖與烘烤橡木香氣的威士忌，融入高品質的比利時貝可拉巧克力，調製出深邃、富層次的威士忌巧克力奶霜，再以經典清爽的北海道奶霜相疊，創造出輕盈與濃郁共存的奇特口感。特黑泡芙蛋糕上以焦糖液繪出流光般線條，點綴巧克力葉片與金箔，隆重又吸睛。

亞尼克華麗系「威士忌巧克力生乳捲」亮相，這是品牌首款大人微醺風味，擁有輕盈與濃郁共存的獨特口感。(亞尼克提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

另一款「草莓巧克力裸感蛋糕」，將寶石般可口的草莓鑲嵌在巧克力裸感蛋糕外觀，這款蛋糕紅、棕鮮明配色，超級吸睛；透過有個性的巧克力與莓果交織，將巧克力的濃厚質感立體化，充分凸顯73％黑巧克力特有的醇厚滋味，也將草莓的酸甜層次帶出另一種風格。

【東京巴黎甜點金莎入餡 微醺酒漬櫻桃巧克力大人愛】

「東京巴黎甜點」推出5款全新生甜甜圈，除了延續生甜甜圈濕潤麵包體與爆餡特色外，新口味主打「生甜甜圈的第一次」，系列新品中，濃郁奢華的「金莎」與微醺系代表的「酒漬櫻桃巧克力」，皆使用了微苦帶甘的巧克力元素，增添冬季新品的強烈季節感。

「金莎」口味的生甜甜圈，濃郁巧克力內餡搭配生乳內餡，再加入榛果脆片增添口感層次，香濃滑順又帶榛果味，重現經典巧克力的奢華魅力。「酒漬櫻桃巧克力」內餡則以酒漬櫻桃與72％巧克力製成，再加入生乳柔化口感，三者交織出深邃可可風味與果香酒韻，苦甜適中不膩口，微醺成熟風味，滿足大人系甜點味蕾。

【頂級巧克力畬室主廚監製 精品級法式可可香頌米米花】

台灣首創米製爆米花品牌「Captain Danny丹尼船長」，邀請台灣精品巧克力指標「YU CHOCOLATIER畬室」主廚鄭畬軒親自監製，將台灣的稻米結合法國的巧克力工藝，推出聯名新品「畬室法式可可香頌米米花」，將爆米花零食推向精品格局。

烘焙業者與巧克力迷，應該都對鄭畬軒不陌生，他是首位登上巴黎巧克力大展的台灣主廚，也負責2024年總統就職國宴的甜點，在今年首屆台灣甜點指南更拿下最高榮譽的殊榮。這款新推出的「畬室法式可可香頌米米花」，在鄭畬軒長達 12 個月的嚴謹監製下，展現了宛如精品般的極致工藝。

鄭畬軒主廚嚴選來自法國Michel Cluizel 頂級莊園的可可粉，取其平衡清亮的可可風味，與米香優雅加乘，主廚更巧妙地引入新竹寶山黑糖，融合甘蔗果香與甘苦均衡的可可粉，創造出韻味豐美的巧克力體驗。業者分享這款米米花無添加人工香料，只有非油炸、氣爆工藝帶來的純粹米香，爽口不卡牙，餘韻如香頌般悠長。

