布朗森砍35分率尼克晉4強 擊退暴龍豪取4連勝

（記者許皓庭／綜合報導）NBA盃八強賽今（10）日登場，紐約尼克在主控布朗森（Jalen Brunson）領軍下以117比101擊退多倫多暴龍，成功挺進4強。布朗森全場手感火燙，19投13中、三分球6投4中，攻下全場最高35分外帶3籃板、4助攻，命中率高達68.4%，率隊奪下4連勝，接下來將和奧蘭多魔術爭取東區唯一的決賽資格。

尼克開局雖一度陷入落後，首節遭暴龍打出9比0攻勢，但布朗森隨即接管比賽，單節獨拿20分幫助球隊咬住戰局。次節暴龍攻勢停滯，失誤頻頻，尼克趁勢展開反擊，在Josh Hart與Karl-Anthony Towns的聯手火力下打出19比4猛烈攻勢，半場結束反以69比52反超。

第三節開局，Hart再添三分打、布朗森持續穿針引線，使比分一度拉開至20分以上。雖然暴龍靠Ingram與Barnes在第四節聯手追分，但尼克憑穩定的外線與團隊防守成功止血，最終以16分之差收下勝利，也將暴龍推入4連敗泥淖。

此戰尼克共有5名先發球員得分達兩位數，除了布朗森的35分外，Hart拿下21分、Towns貢獻14分16籃板，展現攻守兼備的整體表現。總教練布朗（Mike Brown）賽後表示：「客場開局我們打得很掙扎，但布朗森用個人能力撐起球隊，他在場上的領導力，是我們能贏球的關鍵。」

布朗森近期狀況火燙，近3戰場均32.7分、三分命中率超過52%，個人本季第12度單場破30分。他在尼克生涯4季已累積87場得分破30，僅次於隊史傳奇尤英（Patrick Ewing）與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），名列史上第3位。

尼克近9場比賽拿下8勝，逐漸擺脫開季低潮。布朗總教練坦言，球隊開季曾受傷兵潮困擾，使他對戰術搭配與輪換掌握不易，如今陣容逐漸完整，球員也回到理想節奏，「我們正在找回上季的平衡模式，進攻與防守的節奏越來越穩定。」

他補充指出，本場比賽第2節僅讓對手攻下13分，是尼克重拾防守強度的象徵，「我們正朝成為聯盟頂尖防守球隊的方向邁進。」

尼克晉級4強後，將在下一場迎戰奧蘭多魔術，爭奪東區唯一的決賽門票。布朗森則表示，球隊目前專注於維持節奏與健康狀況，「每一場比賽都當成新的挑戰，我們相信自己能走得更遠。」