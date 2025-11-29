布朗森豪取37分退公鹿 尼克晉NBA盃8強

約尼克布朗森豪取37分帶領下，淘汰公鹿，順利晉級NBA盃8強。 （路透）

本報綜合外電報導

紐約尼克在球星布朗森豪取37分帶領下，以118比109擊敗密爾瓦基公鹿，順利晉級NBA盃8強，也淘汰衛冕NBA盃冠軍的公鹿。

據報導，公鹿球星外號希臘怪物的安特托昆博傷癒復出，繳出30分、15籃板與8助攻的全能數據，出賽28分鐘，無奈球隊仍苦吞7連敗。

公鹿在第4節開始時還落後4分，剩下5分19秒時安特托昆博灌籃得手，幫助球隊追到僅差2分。

但尼克在布朗森穩定發揮帶領下逐漸拉開比分，他全場罰球10罰9中，末節單節罰球4罰4中，幫助球隊鎖定勝局。

廣告 廣告

尼克順利拿下東區C組第1，也讓同組的邁阿密熱火，儘管有比賽，仍以東區外卡資格晉級12月9日及10日舉行的NBA盃8強。

西區賽事方面，傷兵滿營的聖安東尼奧馬刺在落後18分的情況下逆轉，以139比136擊敗約基奇領軍的丹佛金塊，搶下NBA盃8強門票。

馬刺球星溫班亞馬與卡索因傷缺陣，瓦賽爾攻下本季新高35分，帕尚尼貢獻25分與10籃板。馬刺和金塊你來我往，馬刺在第3節最多一度落後18分。在比賽倒數1分41秒時追成雙方126比126平手。不過，馬刺的瓦賽爾連進兩顆三分彈，幫助球隊守住勝果。