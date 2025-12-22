布朗森飆47分！尼克擊退熱火奪20勝 MVP手感火燙

（記者許皓庭／綜合報導）剛榮獲 NBA 盃最有價值球員（MVP）的紐約尼克球星布朗森（Jalen Brunson），在今（22）日對陣邁阿密熱火的比賽中，再次展現頂尖得分能力。布朗森全場瘋狂砍下賽季新高的 47 分，幫助尼克在主場以 132 比 125 擊退熱火，順利收下本季第 20 場勝利。雖然隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）手感異常低迷，但尼克憑藉多點開花的攻勢成功捍衛主場。

圖／布朗森全場瘋狂砍下賽季新高的 47 分，幫助尼克在主場以 132 比 125 擊退熱火，順利收下本季第 20 場勝利。（翻攝 NBA X）

在本場比賽中，尼克雙衛布朗森與布里吉斯（Mikal Bridges）成為取勝利器。兩人於上半場火力全開，合力貢獻 45 分，其中布里吉斯更展現驚人的外線手感，三分球 7 投 6 中進帳 24 分。布朗森則在第二節終了前 0.8 秒投進關鍵跳投，助尼克以 66 比 62 帶著領先優勢進入中場休息。

廣告 廣告

然而，尼克此役並非一帆風順。內線核心唐斯遭遇入隊後的得分乾旱期，出賽 29 分鐘僅進帳 2 分與 6 籃板，改寫個人加盟尼克後的單場最低得分紀錄。所幸其他隊友及時挺身而出，防守悍將阿努諾比（OG Anunoby）在下半場復甦補上 18 分火力，加上哈特（Josh Hart）繳出 13 分、10 籃板的雙十表現，穩住領先局面。

進入關鍵第四節，尼克一度將分差拉開至 11 分，但熱火新秀韋爾（Kel’el Ware）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）發動強勢反撲，一度追至僅 2 分差距。此時，布里吉斯再次展現冷靜特質，投進價值連城的三分球並帶動球隊打出一波 8 比 0 的決定性攻勢，徹底鎖定勝局。

熱火隊方面，新星韋爾表現最為亮眼，攻下全隊最高的 28 分並抓下 19 個籃板，哈克斯則有 23 分進帳，而鮑威爾（Norman Powell）也貢獻 22 分。儘管團隊戰力不俗，熱火仍無法阻擋布朗森的瘋狂得分秀，近 8 場賽事吞下第 7 敗。此戰過後，尼克戰績持續攀升，也進一步穩固了其在東區競爭的領先地位。

更多引新聞報導

KD生涯里程悲！遭墊底國王逆轉 施洛德絕殺火箭

福原愛再婚又懷孕 江宏傑僅低調「2字」回應

