布朗連8場30＋ 塞爾蒂克輕取溜馬

徐若熙加盟軟銀鷹。王貞治表示，「非常期待與你相見的那一天」。 （中央社）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克當地時間26日靠布朗攻下全場最高的30分，在客場以140比122擊敗印第安納溜馬，將連勝場次推進到4場。

布朗連續第8場比賽至少攻下30分，只要再一場就能追平「大鳥」博德保持的隊史紀錄。

普瑞查德為首節一度落後15分的塞爾蒂克貢獻29分、9籃板和5助攻；替補上場的豪瑟攻下23分；控衛懷特則進帳21分、5籃板與6助攻。

溜馬吞下7連敗，也是主場4連敗，目前以6勝25敗在東區墊底。尼姆哈德砍下全隊最高的18分及8助攻，卻出現全場最多的5次失誤。