布橘健康 冬天吃橘好處多

營養師高敏敏說，果肉上的白絲其實是營養寶藏。

柑橘是冬天最受歡迎的水果之一，連果肉上的白絲也超營養，吃下去還更能保護身體。

知名營養師高敏敏分享一次看懂柑橘營養、好處＋白絲的營養價值。柑橘的營養檔案：（每100g的柑橘含量計算）熱量38kcal、膳食纖維1.5g、水化合物10gβ、胡蘿蔔素343μg、葉酸8.2μg、維生素A571I.U.、維生素C25.5mg、鉀74mg、鎂8mg。由此可知，柑橘的營養密度真的很不錯，尤其在冬天想補充保護力或增加纖維量，吃一顆橘子剛剛好又無負擔。

柑橘好處知多少：

1.保護心血管:富含柑橘多酚，能幫助降低體內發炎反應，也能維持血管彈性與順暢度，對常吃外食或油膩餐點的人來說是日常心臟保養的小幫手。

2.提升孕期營養:柑橘裡的葉酸能協助紅血球生成，也能幫助減少疲累感。

3.幫助排便順暢:天然膳食纖維能刺激腸胃蠕動，讓糞便更柔軟更好排出，很適合久坐族、外食族或排便不順的人。

4.增強保護力:維生素C對免疫細胞運作非常重要，能提升身體的防禦能力，也能幫助降低壓力造成的負擔。

5.消除疲勞:維生素B群參與能量代謝，能恢復活力，找回身體的運作效率，無論是熬夜、壓力大或精神不濟，吃顆柑橘都是溫和又天然的補充方式。

6保護眼睛:皮膚β-胡蘿蔔素能維持視覺功能，也能保護皮膚與黏膜的完整性，對長時間盯螢幕的人來說非常重要。

7.消水腫、控血壓:鉀能幫助排出多餘鈉離子 ，對於容易水腫的人很適合，也能協助維持正常血壓。

8.保護呼吸道:維生素C與鉀能降低呼吸道發炎機率，也讓氣管維持較好的舒適度。

很多人吃橘子都會把白白的絲拔得超乾淨，但這些白絲其實是營養寶藏也叫「橘絡」或「白絡」富含橙皮苷抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓，對心血管保護有幫助。

柑橘含鉀、含糖量偏高，高血糖、腎臟病、控醣族，要特別注意份量。