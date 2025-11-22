布洛瓦漫畫節開幕 臺灣主題國展現多元創作能量

臺灣漫畫家聯展漫畫家介紹（巴文中心提供）

（左起）布洛瓦市長Marc Gricourt感謝駐法代表處大使郝培芝、巴文中心主任胡晴舫及臺灣代表團參與第42屆漫畫節。（巴文中心提供）

第42屆布洛瓦漫畫節21日晚間開幕，現場嘉賓雲集。（巴文中心提供）

大會展覽宣傳海報（布洛瓦漫畫節提供）

由法國布洛瓦市bd BOUM協會主辦的第42屆布洛瓦漫畫節昨日盛大開幕，今年主辦單位特別邀請臺灣擔任主題國。活動由駐法代表處臺灣文化中心與布洛瓦漫畫之家合作策展，展出9位曾赴法駐村的臺灣漫畫家作品，呈現臺灣自由、多元與民主環境下的豐沛創作力。

文化部與布洛瓦漫畫之家共同推動的漫畫家駐村計畫邁入第8年，為展現交流成果，今年規劃「臺灣主題國」系列活動，包括圓桌論壇、簽書會與攤位展示等，並舉辦臺灣漫畫家聯展，展出何學儀、陳筱涵、陳沛珛、雷、陳雍杰、葉長青、房瑞儀、貓仔草與阿多等人的作品，展期自即日起延續至2026年1月10日。

廣告 廣告

布洛瓦漫畫節自1984年創辦，是法國重要的文學與漫畫文化盛會，採免費入場。今年共有200多位漫畫作者與70多家出版社參與，並將頒發10項主要獎項，預計吸引超過2萬2千民眾共襄盛舉，延續法國最具代表性漫畫盛會的薪火。