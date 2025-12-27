布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

25日下午，一間位於布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)的中餐廳疑似因電單車電池起火而引發火災，所幸在消防隊到來後撲滅火勢，過程中無人受傷。

該間位於薩頓街1013號的中餐館「金華」，於當日下午3時30分傳出火警，店主孫國澤(Sun Guo Zeug，姓名皆音譯)表示，當時他和員工聽到一聲巨響，隨即便看到餐廳外冒出火焰，他與員工也立刻逃離現場。他表示，當時店裡沒有任何顧客，他的員工也都安全脫險，無人受傷，「我們當時正在吃午飯，突然一聲巨響，就看到現場到處都是煙霧和火焰」，但談及事故原因，他則推測可能是現場一輛電動車的鋰電池燒毀所造成。

消防局表示，當日火勢達到二級警報級別，濃煙蔓延至該商店上方兩層樓。從社交安全軟體Citizen可看到，火災發生時二樓的窗戶飄出濃煙，消防人員亦架起雲梯至二樓滅火。

然而，聖誕節當天並非僅有此起火災，當日下午3時15分皇后區法拉盛147街一處民宅疑似巷子內垃圾桶起火導致火災，火勢沿著外牆蔓延至房屋，從屋內飄出陣陣濃煙。居住在該處的一家人察覺後緊急逃出，無人傷亡，該起火災直至下午4時30分才熄滅，大火被撲滅時，房子的右側已被燒得面目全非，甲板木板也被燒得乾癟萎縮。

目擊者指出，她看到許多家庭成員尖叫著從被摧毀的房屋中僥倖逃生，其中包括一名行動不便的病人。但家中的女孩也因為驚嚇而不斷哭泣，隔壁遭火勢波及的鄰居受損情況較輕微，他受訪時亦指出，自家情形純屬幸運，但他仍為遭祝融吞噬的家庭感到難過「這種事竟然會發生在聖誕節這天」。

