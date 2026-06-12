布萊德彼特墜機受困阿拉斯加荒野 導演爆雷「意想不到愛情故事」求生存

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「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）新片《野獸之心》主打人與犬在絕境中的生存羈絆，卻被導演形容為「一段意想不到的愛情故事」。UIP提供

好萊塢男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）再度重返大銀幕，這次他要在極端環境中挑戰影迷的淚腺。由布萊德彼特再度和《怒火特攻隊》導演大衛艾亞（David Ayer）合作的全新動作冒險鉅片《野獸之心》，正式預告全球同步曝光。

該片主打人與犬在絕境中的生存羈絆，卻被導演形容為「一段意想不到的愛情故事」。為了安撫廣大愛狗網民的心，導演甚至在第一時間搶先爆料大劇透：「狗狗沒死！」直接替全球觀眾解除了看片前的最大創傷疑慮。

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《野獸之心》故事描述布萊德彼特飾演的特種部隊軍官詹姆斯貝爾蒙，在一場可怕的飛機墜落事故後，與戰鬥偵察犬「奧丁」一同受困於阿拉斯加的荒野深處。在嚴酷無情的極地環境中，這對人犬搭檔被迫放下過往的防備依靠彼此，在極端天候與未知危機的雙重夾擊下，展開一場驚心動魄的極限求生之戰。

猛男看試片竟然全哭慘！導演大衛艾亞親揭布萊德彼特最脆弱演出

導演大衛艾亞先前接受《GQ》專訪時透露，本片雖然包裝為緊張刺激的冒險驚悚片，但內在核心本質其實更貼近深刻的情感敘事。他強調：「它是一段關於人與狗之間關係的愛情故事。」

電影的核心並非單純描述人類如何對抗大自然，而是兩個孤獨的生命如何在絕境中彼此靈魂支撐。再度與布萊德彼特密切合作，大衛艾亞對他的敬業演出給出了高度評價，直言小布在本片中展現出好萊塢生涯中前所未見的脆弱面，這可能是他近年最真實、最有情感穿透力的一次表演。

《野獸之心》導演大衛艾亞（David Ayer）怕被愛狗網民「追殺」，搶先劇透狗狗結局，UIP提供

除了男神小布演技大爆發，片中的另一大靈魂主角軍犬奧丁同樣極度吸睛。劇組這次特別捨棄電腦特效，邀請真實的搜救犬來親自飾演，甚至連該犬隻的家族成員也一同參與拍攝，讓電影在鏡頭前增添了更多無法被科技取代的真實感與情感連結。

怕被觀眾恨一輩子！導演破天荒劇透神犬安危為票房打強心針

導演也透露，他曾邀請幾位性格極度剛硬的猛男友人提前參與試片，沒想到放映結束後全數當場落淚，甚至直呼這可能是大衛艾亞執導生涯以來最具情感殺傷力、最能打動觀眾的催淚神作。

談到提前劇透的驚人舉動，大衛艾亞笑說自己非常清楚現代觀眾看電影最在意的焦點是什麼。他幽默表示，如果軍犬奧丁在片中真的遭遇不測或被發便當，「自己大概會被全球觀眾恨一輩子」，因此他決定乾脆提前透露狗狗會安全活到最後，這番直率的言論也立刻在社群平台上掀起熱烈討論，不少網友紛紛表示「導演懂生存」、「狗狗沒死絕對進戲院挺爆」。《野獸之心》將於9月25日全台上映。



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