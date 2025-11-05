布蘭登費雪、瑞秋懷茲確定回歸《神鬼傳奇4》再戰木乃伊 劇情走向曝

提到好萊塢男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz），一定會聯想起兩人昔日合作的賣座系列電影《神鬼傳奇》。如今傳出兩人將重新聚首，回歸參與另一場《神鬼傳奇》冒險，也就是《神鬼傳奇4》的拍攝。

布蘭登費雪主演1999年至2008年間三部《神鬼傳奇》電影，包括1999年的《神鬼傳奇》、2001年的《神鬼傳奇2》和2008年的《神鬼傳奇3》，瑞秋懷茲只出演了前兩部。

電影預計找來導演雙人組馬特·貝蒂內利-奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin）和泰勒吉列特（Tyler Gillett）執導。兩人知名的作品是2019年的《弒婚遊戲》，以及2022年為派拉蒙影業重啟《驚聲尖叫》系列。

《神鬼傳奇》曾締造亮眼票房

布蘭登費雪領銜主演的《神鬼傳奇》融入印第安納瓊斯式的冒險精神，將動作冒險、愛情與恐怖元素巧妙融合，並設定在特定的時代背景下。電影講述了一位尋寶獵人與女圖書館員一同前往20世紀20年代的埃及，意外喚醒了一位擁有超自然力量的大祭司。《神鬼傳奇》是當年的票房大片，票房超過4.2億美元，開啟了此系列的輝煌篇章，同時也確立了布蘭登費雪作為賣座動作英雄男星的地位。

目前尚不清楚還有哪些演員會回歸，但有消息指出，該項目並非重啟之作，而是一部會忽略第三集劇情的續集，只和一、二集接軌，畢竟女主角找回前兩集的瑞秋懷茲。劇本由《驚聲尖叫》影集版共同編劇大衛科格斯霍爾（David Coggeshall ）執筆。

布蘭登費雪的職業生涯復甦

在經歷了個人問題、健康困擾以及對前好萊塢外國記者協會（HFPA）主席提出性騷擾指控後，布蘭登費雪憑藉2022年的電影《我的鯨魚老爸》成功復出，並贏得了奧斯卡最佳男主角獎。

在《我的鯨魚老爸》的宣傳期間，布蘭登費雪曾向《綜藝報》表示，他對回歸飾演他最受歡迎的角色：《神鬼傳奇》主角瑞克歐康納（Rick O’Connell）持開放態度。他當時說：「我不知道這要怎麼實現。但如果有人提出合適的構想，我會很樂意。」

環球影業「闇黑宇宙」嘗試失敗

雖然往後幾年沒再參與《神鬼傳奇》系列作品，布蘭登費雪仍對相關作品持續關注，像是對於湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《神鬼傳奇》就曾提出一番見解。

環球影業曾在2017年試圖以湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的版本來復活《神鬼傳奇》，但該片遭遇商業失敗，也未能成功啟動影業旨在利用旗下經典怪獸系列、打造相互連動冒險故事的「闇黑宇宙」（Dark Universe）計畫。

早在2022年，布蘭登費雪就分析過為什麼克魯斯版本的《神鬼傳奇》沒能引起觀眾共鳴：「拍那部電影是很困難的。我們的《神鬼傳奇》系列之所以成功，有一個我在新版中沒有看到的元素，那就是樂趣，那是那個版本所缺乏的。它太像一部直線型的恐怖片了。《神鬼傳奇》應該是一場驚險刺激的旅程，但不應該是令人恐懼和害怕的。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導