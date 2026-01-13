布蘭登費雪《日租家庭》提早在台上映 「在東京什麼都能租」揭動人劇情

電影《日租家庭》由布蘭登費雪主演，故事描述他所飾演的菲利普長年在日本打拚想當演員，可惜苦無機會，意外被「日租家庭」機構找上，運用他多年的表演功力，化身為客戶的想要他扮演的對象，面對這工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義和歸屬感。

在最新幕後花絮中，布蘭登費雪及導演宮崎光代（HIKARI）深入闡述本片的創作理念，布蘭登費雪開門見山地說：「在東京，你幾乎什麼都能租，而『家人』也不例外。」宮崎光代接著對於孑然一身渴望連結的人笑稱：「你可以請一個人來陪你，就算那份連結是用錢換來的。」

廣告 廣告

《日租家庭》布蘭登費雪扮演一名女孩的父親。（圖／探照燈影業提供）

布蘭登費雪進一步指出：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」他先前受訪時也說明：「即使主角扮演的每個替身角色都不一樣，他的客戶與他之間的關係，都喚起我們捫心自問如何抒發心情，即便只有一剎那，仍能體會這種關係所帶來的效益。」

而在最新公開的片段中，可以看到布蘭登費雪飾演的角色正在面試，對方找上他的原因竟因為他是白人，又會演戲，在日本相當罕見。《日租家庭》原定於2月13日在台上映，今日宣布將提早在2月6日到2月8日全台大銀幕限量口碑場獻映。

《日租家庭》布蘭登費雪展露萌樣。（圖／探照燈影業提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導