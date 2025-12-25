布蘭登費雪奪奧斯卡影帝陷「真空狀態」 認自卑拍《日租家庭》苦練日語

《日租家庭》由布蘭登費雪（右）主演，在今年台北金馬影展榮登外語片觀眾票選冠軍，同台天才童星夏儂馬西納高曼，更憑本片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員。探照燈影業提供

布蘭登費雪主演的《日租家庭》在今年台北金馬影展榮登外語片觀眾票選冠軍。本片由《怒嗆人生》導演宮崎光代執導，布蘭登費雪在片中飾演一名長年旅居東京、事業陷入瓶頸的美國演員，為了維生進入神祕的「日租家庭」事務所，為陌生人扮演各種「替身」，卻在虛假與真實的界線中，重新尋獲歸屬感。

奧斯卡影帝認了「冒名頂替症候群」 自嘲像歪眼老狗：私下對自己更扎心

布蘭登費雪在接受《美聯社》訪問時坦言，即便已站上演技巔峰，內心仍深受「冒名頂替症候群」所苦。他透露自己長期與自信心搏鬥，總覺得自己不夠好，更直言：「沒有任何影評人或網路上的刻薄留言，能比我私下的自我批判更扎人。」

他笑說演出這個落魄角色是在提醒自己「別太安逸」，並形容自己就像收容所裡那隻「只有4顆牙齒、一隻眼睛歪歪的狗」，比起完美的劇本，他更偏愛這種真實、破碎且有生命力的作品，展現影帝私下真誠且感性的一面。

撤退好萊塢遠赴日本習日文 合作《幕府將軍》卡司同台飆戲

奪下奧斯卡後，布蘭登費雪一度處於無經紀人的「真空狀態」，直到遇見導演宮崎光代的劇本，讓他決定暫時離開好萊塢，沉浸在異國文化中。他不僅遠赴日本拍攝，更苦練流利日文詮釋多重角色，與《正宗哥吉拉》影帝柄本明、《幕府將軍》平岳大及山本真理等演技派實力派同場飆戲。

《日租家庭》是布蘭登費雪奪下奧斯卡影帝後，赴日本苦練日語拍攝的電影，並與日本資深演員柄本明詮釋一段動人情誼。探照燈影業提供

片中天才童星夏儂馬西納高曼更憑本片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員，為這部充滿人際關係靜謐之美的佳作增添許多看點。

2月13日全台上映 榮登年度十大佳片必看首選

《日租家庭》不僅在金馬影展口碑炸裂，更獲選美國國家評論協會年度十大佳片，被譽為明年開春最融化人心的感人神片。電影透過「日租家庭」這個特殊的日本文化現象，探討現代人疏離背後的真實連結，布蘭登費雪細膩詮釋角色尋找人生目標的過程，情感豐沛撼動人心。電影將於2026年2月13日（五）全台上映。



