布蘭登費雪拿奧斯卡影帝後「想逃離好萊塢」 遠赴日本拍出動人《日租家庭》

電影《日租家庭》發佈首支中文預告及海報，電影由金獎影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）主演，今年金馬影展放映時更榮登觀眾票選外語片冠軍。

《日租家庭》敘述一名長年旅居東京且遭遇瓶頸的美國演員乍逢一個前所未有的演藝機緣：在一家極不尋常的「日租家庭」藝能事務所任職、為素昧平生的人士扮演「替身」。當他一次次將自己完全融入客戶的日常生活中，表演與真實的界線，也因他所產生的真實情感連結，而開始模糊不清。但在正視自身工作的複雜道德層面之際，他也重新尋獲人生目標、歸屬感，以及人際關係的靜謐之美。

廣告 廣告

布蘭登費雪先前接受《美聯社》訪問時，透露即便已經站上演技的巔峰，他依然在與內心的「冒名頂替症候群」搏鬥。在《日租家庭》中，布蘭登費雪飾演一名在東京靠接零工維生的美國演員。這個角色讓他感觸良多，甚至開玩笑說這是在提醒自己：「別太安逸，這種事（落魄）也可能發生在我身上。」

布蘭登費雪與導演宮崎光代出席電影《日租家庭》倫敦首映會。（圖／美聯社）

布蘭登費雪坦言：「我一直在與自信搏鬥。總覺得自己不夠好。相信我，沒有任何影評人或網路上的刻薄留言，能比我私下的自我批判更扎人。」他回憶當年主持《週六夜現場》時，製作人洛恩麥可斯（Lorne Michaels）告訴他：「這一切都關乎自信。」這句話他記了幾十年，至今仍在學習如何「忘掉所知，全然掌控」。

奪下奧斯卡影帝後，布蘭登費雪處於一種「真空狀態」，他甚至有一段時間沒有經紀人。他在尋找一個「獨角獸」般的劇本，直到遇見了日裔導演宮崎光代的這部片。在《日租家庭》中，布蘭登費雪與資深日本影帝柄本明、《幕府將軍》平岳大及《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》山本真理等演技實力派同片飆戲，以流利日文詮釋多角。為了拍戲，他遠赴日本並學習日語。他表示，從好萊塢撤退、沉浸在異國文化中，正是他當時最需要的，「我想暫時離開那個（好萊塢）地方」。他形容自己就像收容所裡那隻「只有四顆牙齒、一隻眼睛歪歪的狗」，比起完美的劇本，他更喜歡這種真實、破碎且有生命力的項目。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導