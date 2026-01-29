布蘭登費雪為《日租家庭》苦練日文 融入導演移民異類感

記者潘鈺楨報導／電影《日租家庭》被喻為撼動人心並充滿共鳴的優質佳作，廣獲觀眾好評；再公布最新幕後花絮，影帝導演惺惺相惜、傾訴對於彼此的仰慕之情，導演宮崎光代HIKARI透過本片分享年少時移民美國成為學校中異類感受，奧斯卡影帝布蘭登費雪為了本片苦練日文，更直呼本片是他最大開眼界的職涯經驗！

《日租家庭》最新幕後花絮進入亮相，影帝布蘭登費雪及導演宮崎光代HIKARI傾訴對於彼此的仰慕之情，布蘭登費雪解釋：「本片取材自HIKARI她自己的人生，也來自她年輕時到美國的那段旅程。」HIKARI也親自說明：「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」

布蘭登費雪也大為讚許HIKARI的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」日本演員平岳大也對導演補充稱讚：「她不會重複拍攝，因為她準備得非常充足，令人覺得節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登接著說：「她很擅長引導出演員內在的表演。」

HIKARI也興奮地說自己一直在找最適合飾演主角的演員，並直稱：「我也一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷！」《日租家庭》將於2月6日（五）到2月8日（日）推出限量口碑場，2月13日（五）農曆新年正式上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導