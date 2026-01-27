布蘭登費雪為戲練日文 《日租家庭》演出異鄉情愁

布蘭登費雪為演好角色，苦練日文台詞。（20世紀影業提供）

電影《日租家庭》（Rental Family）請來奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brenda Fraser），演繹在日本異鄉求生的外籍人士，為求溫飽加入了出租家人的行業，為此他也苦練日文台詞，希望能演出劇中人遠離家園的那份漂泊感。

布蘭登費雪與本片導演宮崎光代（HIKARI），分別在美國與日本，卻因電影結緣，談到合作的機緣，布蘭登說《日租家庭》故事內容就是反應導演的過往，「電影取材她的真實人生，也就是當她年輕時遠度重洋去美國的那段經歷。」宮崎光代（HIKARI）說當時在美國就讀高中，「我是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」

布蘭登費雪（左）與導演導演宮崎光代（右）於拍攝現場。（20世紀影業提供）

宮崎光代也興奮地說，自己一直在找最適合飾演主角的演員，並直稱：「我也一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我從影以來，最讓我大開眼界的經歷！」

布蘭登費雪也大為讚許宮崎光代的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」日本演員平岳大也對導演的功力認同：「她不會重複拍攝，因為她準備得非常充足，令人覺得節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登接著說：「她很擅長引導出演員內在的表演。」

