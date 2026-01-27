布蘭登費雪為《日租家庭》苦練日文 直呼：最大開眼界的職涯經驗

劇情片《日租家庭》將於農曆新年全台上映，26日晚間舉辦全台首映會，廣獲觀眾好評。27日再釋出最新幕後花絮，導演宮崎光代（HIKARI）透過本片分享年少時移民美國成為學校中異類感受，奧斯卡影帝布蘭登費雪則為了角色苦練日文，更直呼本片是他最大開眼界的職涯經驗。

劇情片《日租家庭》將於2月13日農曆新年全台上映。（圖／探照燈影業 提供）

資深音樂製作人王治平昨日也現身首映會，並稱讚該片為：「一部溫馨感人具有共鳴的電影。」娛樂數位媒體TEEPR更進一步表示：「配樂、畫面再加上演員的情感堆疊，是今年開局看到最感動的電影了」演員陳彥佐亦有感而發提到：「演員當下真摯的表演，也給了我深處的療癒。」

《日租家庭》今日釋出最新幕後花絮，影帝布蘭登費雪及導演宮崎光代傾訴對於彼此的仰慕之情，布蘭登費雪解釋：「本片取材自HIKARI她自己的人生，也來自她年輕時到美國的那段旅程。」HIKARI也親自說明：「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」

《日租家庭》今日釋出最新幕後花絮，影帝布蘭登費雪（左）及導演宮崎光代（右）傾訴對於彼此的仰慕之情。（圖／探照燈影業 提供）

布蘭登費雪也大讚導演的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」日本演員平岳大也對導演補充稱讚：「她不會重複拍攝，因為她準備得非常充足，令人覺得節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登接著說：「她很擅長引導出演員內在的表演。」

宮崎光代興奮地說，自己一直在找最適合飾演主角的演員，「我一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷！」

布蘭登費雪為《日租家庭》苦練日文。（圖／探照燈影業 提供）

本片以現代東京為背景，講述一位長年在日本打拼的美籍演員（布蘭登費雪 飾），但他的星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。《日租家庭》將於2月6日到2月8日推出限量口碑場，2月13日全台感動上映。

