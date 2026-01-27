布蘭登費雪苦練日文 《日租家庭》導演分享移民異類感受

布蘭登費雪在電影《日租家庭》中飾演一位懷抱演員夢的異鄉人。（探照燈影業提供）

由布蘭登費雪主演、宮崎光代HIKARI執導的電影《日租家庭》描述一位懷抱演員夢的美國人為了在日本生活，加入一家奇特的公司，可以應客戶所需扮演不同角色。今日該片公布最新 幕後花絮 ，導演宮崎光代HIKARI分享自己年少時移民美國成為學校中異類感受，奧斯卡影帝布蘭登費雪則為了本片苦練日文，更直呼本片是他最大開眼界的職涯經驗！

布蘭登費雪表示，《日租家庭》取材自導演HIKARI的人生經驗以及她年輕時到美國的那段旅程。他讚許HIKARI的執導功力：「她是個創作者，對於人性有很強的直覺，她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套，很擅長引導出演員內在的表演。」日本演員平岳大也稱讚導演：「因為她準備得非常充足，不會重複拍攝，節奏不疾不徐，而且很真實。」

導演宮崎光代（右起）與難主角布蘭登費雪在《日租家庭》拍片現場。（探照燈影業提供）

HIKARI說明：「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種感受放入片中。」為了《日租家庭》，她一直在找最適合飾演主角的演員，並直稱：「我一直是布蘭登的粉絲！布蘭登的表演帶出角色的脆弱感，而這正是這個角色這趟旅程需要的。」布蘭登為了本片苦練日文，只要在路上遇到當地人就會攀談，最後更大呼：「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷！」

《日租家庭》將於2月6日到2月8日推出限量口碑場，2月13日全台上映。

布蘭登費雪（右）在電影《日租家庭》中與日本資深男星炳本明（左）同台飆戲。（探照燈影業提供）

