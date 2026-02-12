布蘭登費雪《日租家庭》再秀精湛演藝 超可愛貓貓Cosplay亮相

布蘭登費雪（左）與童星香農戈爾曼（右）透過互動，重新闡釋何謂家人的定義。（20世紀影業提供）

《日租家庭》（Rental Family）搶先口碑場引發觀影熱潮，影評與觀眾口碑爆棚。奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）在新作中大秀他的演技維度，以出租服務上演新郎倌、人父、記者及摯友等多重角色，精準掌握出每一個人設的特質，深受影迷及影評喜愛。

在口碑場放映結束後，社群平台上推薦好評如潮。網友紛紛大讚：「劇情、角色、音樂，都令人非常享受，是今年最療癒的電影！」「情緒湧出，眼眶泛淚，這就是我們需要的溫情。」「布蘭登費雪再次證明了他溫柔演出的力量，絕對是他的又一溫馨鉅作！」國際媒體也盛讚本片結合了爆笑與催淚的元素，以獨特的「租賃親情」視角探討人與人之間的連結。

布蘭登費雪（左）與日本國寶級演員柄本明（右）發展出動人的忘年之交。（20世紀影業提供）

《日租家庭》以令人爆笑又緊張的衝突現場，帶入主角的兩難，片中飾演經紀人的山本真理氣急敗壞地衝進男廁，只因飾演「代僱家人」的布蘭登費雪在重要關頭臨陣良心發現、產生怯場恐慌。面對他的猶豫，山本真理堅定地說服他：「這不是欺騙，而是機會。」 這段對話揭示了角色背後的無奈，也展現出布蘭登費雪在喜劇與戲劇之間切換自如的影帝級實力。

山本真理向布蘭登費雪坦露從事這份特殊職業的起因。她語帶惆悵地表示，推動她走下去的是「別人期盼的眼光，彷彿他們等你等了一輩子。」更直言：「有時我們需要的，只是有人看著我們，提醒我們自己還存在。」 深刻對白直擊現代人的內心孤寂，引人強烈共鳴。

最令觀眾驚喜的，莫過於布蘭登費雪與童星香農戈爾曼（Shannon Mahina Gorman）的互動。兩人扮成超萌的貓貓Cosplay服裝上街參加祭典，既可愛又溫馨。當失去雙親的布蘭登費雪被小女孩問及是否有家人時，他機智且溫柔地回答：「現在我有你。」小女孩隨即與他交換電話，並傳送可愛貓貓動態，並天真地說：「這樣我就能傳簡訊給你，你就不會孤單了。」純真無邪的演出讓觀眾淚崩，深感本片是「冬日裡最溫暖的一道光」。

《日租家庭》超可愛貓貓Cosplay片段

